【消費優惠】莎莎好物激減推介 曼秀雷敦防曬霜$118 精明消費 10:30 2022/05/10 分享： 分享： 疫情好轉，當然又要打扮一番，趁住呢個假期當然要入貨。莎莎今期驚喜價有SUNSTAR牙膏、PYURU洗護產品、RiRe補色氣墊筆、曼秀雷敦防曬霜等，要留意優惠期至5月12日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 今日 【消費優惠】Pizza-BOX網上訂購滿$200 輸入優惠碼即送燒豬仔排骨 【消費優惠】百佳原箱優惠 紐西蘭白酒450元/箱 今日 【消費優惠】百佳原箱優惠 紐西蘭白酒450元/箱 【好去處】日人氣插畫家Noritake快閃店登陸太古城 多款衣物+生活雜貨+限量插畫發售 2022/05/09 【好去處】日人氣插畫家Noritake快閃店登陸太古城 多款衣物+生活雜貨+限量插畫發售 【消費優惠】新世界韓國食品進駐將軍澳 醬油蟹買1送1＋限時5折優惠 2022/05/09 【消費優惠】新世界韓國食品進駐將軍澳 醬油蟹買1送1＋限時5折優惠 【好去處】西貢WM酒店海賊王主題Staycation 歎下午茶兼獲禮品每晚$2,816起 2022/05/08 【好去處】西貢WM酒店海賊王主題Staycation 歎下午茶兼獲禮品每晚$2,816起 AR 香港 產品 經濟 家具 文娛藝術 餐廳情報 家品 家電 著數優惠