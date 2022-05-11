【消費優惠】Ocean Three增值指定金額或開卡送180元禮遇　GODIVA散裝夾心及松露巧克力買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Ocean Three：增值2000元或開卡 送總值180元禮遇



今個5月，到Ocean Three以2000元增值、開卡，即送50元現金券、西班牙八爪魚粒及西班牙蟹柳海鮮沙律，總值足足180元！另外，用Ocean Card卡內額值到門市購物，仲可享95折優惠！

2.GODIVA：散裝夾心及松露巧克力買一送一

GODIVA推出指定散裝夾心及松露巧克力買一送一優惠，指定散裝片裝巧克力亦有買10送10優惠，趁優惠期內帶埋家人一齊選購，今個夏日分享香濃巧克力滋味！要留意優惠期至5月22日。

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3. McDonald's：憑優惠券9元歎香芋批

今個星期，麥當勞App推出McCafé早晨Combo減3元及McCafé午後Combo減3元優惠，以優惠價就試到新配方新餐肉及新吞拿滋味。同時，憑麥當勞App可享9元香芋批、15元有Double Oreo麥旋風。

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撰文：hket小編

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