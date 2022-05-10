【職場你點睇】老婆遲放工老公都願意等　變相可以令老婆工作效率提高13%？

平淡的工作中，打工仔也需要一點點的心靈支持。有位網民近日分享自己的感動經驗。事主老公因為剛巧在公司附近，於是等她放工，但事主因為工作遲了收工，讓老公久等了，但老公以甜言蜜言表示，其他人不會等，但自己老婆當然會等，事主因而非常感動。

英國牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）經濟學家主導的研究發現，快樂的員工比不快樂的員工，生產率平均提高13%，所以老闆都要睇吓有無辦法，可以令員工快樂指數上升。

原文：



「唔知係咪人大咗容易感動，尋日老公喺我公司附近見完客，所以順便嚟接我收工，但我因為收工前有件文件急住交，所以遲咗半個鐘落樓，我開頭以為老公等咗我半個鐘，點知原來佢之前已經去咗cafe坐咗個幾鐘等我。 我問佢係咪等咗好耐，佢好坦白話少少啦，其他人就唔會等，自己老婆點都會等。嗰下即刻覺得好感動，雖然我都仲後生，但身邊已經有朋友離婚，又聽過佢哋成日呻同老公關係點點點，相較之下，真係覺得自己幸福好多，大家都唔會點吵架，雖然平平淡淡，但生活就係咁，人愈大先明平淡是福呢個道理。

香港打工仔工作忙碌，疫情期間又精神緊張，但亦要多點關心自己的心靈。若是能夠在日常生活中為你身邊的人、老朋友或是屋企人帶來一點的「小驚喜」，相信可以為沉悶的打工生活帶來幸福感，也能大幅提高身邊人的工作效率。

責任編輯：陳玉蓮

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