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【MPF】滙豐強積金首季回報檢閱　輸少當贏邊隻能為打工仔守住本金？

強積金 09:56 2022/05/10

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根據市場數據顯示，在眾多強積金服務提供者中，滙豐強積金的市佔率在今年首季排名第二，市佔率由去年底的17.8%微升至第一季的17.9%，意味全港有不少打工仔都選用滙豐強積金，旗下強積金今年首季的回報如何呢？以下為大家比較一下！

■首季5隻表現最好的滙豐強積金■
（按首季回報表現低至高排序）

    點擊圖片放大
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    +2

在首季前景不明朗的情況下，只能輸少當贏。滙豐強積金的首季表現大部分都錄得虧損，僅強積金保守基金的回報無升跌，成功為打工仔守住本金。其他虧損幅度較小的強積金包括保證基金，首季蝕3.24%。不過，此強積金在中長綫角度看都錄得虧損，1年及5年累積回報分別蝕5.5%及0.88%。

■首季5隻表現最差的滙豐強積金■
（按首季回報跌幅小至大排序）

    點擊圖片放大
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在今年首季，回報表現最差的強積金包括中國股票基金及亞太股票基金，都錄得逾10%的虧損，分別是13.62%及11.13%。兩隻強積金的1年回報同樣見紅，中國股票基金更錄27.83%的虧損，惟兩隻強積金的5年累積回報仍錄得增長。

想知更多強積金資訊，留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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