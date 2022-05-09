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順豐暫停內地部份地區收寄香港快件　香港寄件至內地仲有咩選擇？

博客 17:00 2022/05/09

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順豐速運於4月28日宣布，因應內地最新疫情防控及交通管制措施等影響，由即日起會調整由香港地區至内地部份地區的快遞收寄服務，直至另行通知。順豐速運亦補充，相關快遞服務的恢復時間待定，具體以順豐速運的下單系統爲準。FreightAmigo國際貨運格價平台預料，順豐速運在內地部份地區的快遞服務將會受影響直至內地疫情防控措施放寬。

順豐速運由香港地區至內地多個省市及自治區的收寄服務安排

目的地 服務類型 收寄安排
上海市 所有服務 暫停收寄
廣東省東莞市、清遠市佛岡縣、深圳市福田區、龍崗區 所有服務 暫停收寄
山西省 所有服務 暫停收寄
浙江省 所有服務 暫停收寄
貴州省 所有服務 暫停收寄
山東省 所有服務 暫停收寄
內蒙古自治區赤峰市、鄂爾多斯市、烏蘭察布市四子王旗 所有服務 暫停收寄
黑龍江省大慶市、綏化市、雞西市 所有服務 暫停收寄
江蘇省蘇州市、鹽城市、徐州市、邳州市、南京市、揚州市 所有服務 暫停收寄
河北省保定市 所有服務 暫停收寄
新疆維吾爾自治區 所有服務 暫停收寄
河南省濮陽市、安陽市、商丘市、永城市 所有服務 暫停收寄
*資料以順豐速運公布為準；更新至5月6日。

FreightAmigo如常提供服務

FreightAmigo透過電子化平台並連接全球逾90%及300多間的客運服務供應商，包括DHL、FedEx及UPS等知名國際物流供應商，比傳統郵遞機關能提供更具彈性的服務。因此，客戶仍然可以透過FreightAmigo平台如常即時比較報價及下單，更可以安排免費上門取件，彈性選擇寄件時間。

 

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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