【投資分析】美國加息不利亞洲股市？　分析：亞股待3大催化劑釋放價值

美國加息步伐勢較2016年周期更快更大，景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao發表對聯儲局加息亞洲股市影響的看法。Shiao指出，參與上6次美聯儲加息周期，MSCI 亞洲（日本除外）指數的走勢並不一定像坊間所想下跌。相反，亞洲股市在1988年至1989年、2004年至2007年和2015年至2018年的加息周期中平均上漲20%。除加息外，若干因素促成市場表現，而過去幾年龐大的流動性促成全球市場的良好表現。

景順：數項因素可釋放亞股潛在價值

與美國或歐洲股票相比，景順認為亞洲股票存在折讓，能釋放價值的潛在催化劑至少有3項。

首先，中國的貨幣政策寬鬆，其貨幣政策周期與世界其他地區的緊縮走向形成明顯差異，預計今年會有更多的政策支持。

第二，中國監管明朗化以致風險降低。景順表示，國家主席習近平和中國高級官員上星期就經濟政策討論，重點是促進科技和基礎設施領域的發展，同時放寬對房地產市場的監管。當局更進一步表示，政府將推出支持平台經濟的措施，這可以被視為向市場保證，始於2020年的一系列收緊監管趨勢可能會結束。故景順認為平台經濟政策可能更傾向於指導性而非懲罰性。

第三，隨著疫苗接種率的提高，經濟重新開放亦是催化劑。景順分析，大多數東盟國家已重新開放邊境，歡迎商務和旅遊遊客。亞洲國家的寬鬆措施和高疫苗接種率有助今年的GDP增長和經濟數據。在中國，政府繼續實行嚴格的防疫政策。一旦情況再次變得可控，將可能會看到活動增加。而事實上，在過去的兩年裡，中國的疫情一直得到很好的控制。



中國互聯網公司估值便宜

景順認為，中國短期內將維持動態清零政策。它能夠在可持續經濟增長和維護人民健康之間取得平衡。另外，亦看到政府傾向強調支持經濟穩定增長的立場。民營企業，尤其是科技、平台和基礎設施領域的，可以借助政策支持，通過消費券等舉措拉動內需。

中期內，將繼續關注外部驅動因素的影響，例如美聯儲加息和縮表步伐，以及中國ADR事宜的發展。在港股上市的中國股票的估值相對低於美國市場。這些公司受到結構性增長動力的支持。例如，與美國互聯網公司相比，中國互聯網公司有32%的折讓。它顯示出相對便宜的估值，尤其是在中國當局最近的積極發展之後，目前更具吸引力。

責任編輯：陳玉蓮

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