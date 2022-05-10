【消費優惠】7-Eleven買台式飯糰送利賓納　美心MX惠顧指定系列免費升級至大杯百事

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 7-Eleven：買台式飯糰送利賓納



放完假，又係時候返工諗吓食咩早餐啦！今個星期到7-Eleven買7-SELECT台式飯糰，即送利賓納黑加侖子果凍飲品（170毫升），為你補充身體需要的維他命C！

2. 美心MX：惠顧指定系列免費升級至大杯裝百事

Lunch想飲杯可樂爽一爽，由即日起至5月31日期間到美心MX惠顧「燒味菜脯香蔥炒蛋飯」或「煙鴨胸燒味飯」系列，餐飲內的茶/啡/汽水可免費升級至大杯裝百事系列汽水（22安士），為你消暑解渴！

3. 中原陳列品開倉：Apple iPad Air減至2900元

想買超值電器？中原電器陳列品開倉優惠！Apple iPad Air減至2900元，平板電腦/智能手機780元起。仲有Samsung Galaxy S21 Ultra由原價9,698元勁減4,210元，現在只需5,488元就可以入手，有興趣可以去睇睇。

地址：九龍佐敦南京街22號益美大廈地下店

營業時間：星期一至六 早上11時至晚上7時30分

撰文：hket小編

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