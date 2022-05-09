【好去處】日人氣插畫家Noritake快閃店登陸太古城　 多款衣物+生活雜貨+限量插畫發售

年輕人去東京，不可能沒見過日本插畫家Noritake的作品，其作品覆蓋範圍由東京JR站廣告，到成藥包裝等，由他所設計的精品更是散落於東京市內的百貨公司和時裝店，如此大熱，自然吸引到當地、台灣和港青的瘋搶對象，今回太古城的APITA百貨公司為日本插畫家Noritake開設快閃店，大家就暫時可解決沒辦法去東京購物的苦況。

Noritake出生於1978年，為人非常低調很少曝光，甚至他個人的instagram亦從不露相。他於2008年開始舉行插畫展，憑着簡單綫條，大量留白和只有黑與白的插畫令人留下深刻印象，更吸引到不少時尚界的刊物如《BRUTUS》、《Monocle》、時裝品牌nanamica和ZUCCa的支持，商品客戶紛紛邀請他繪畫插畫，而原定2019年陳奕迅舉行一連25場的《fear and DREAMS》演唱會，亦找來這位插畫家設計演唱會紀念品，可惜最後個唱取消，這批產品亦無緣面世曝光。

不過，作為Noritake的fans今次一定開心，因為這一次為期1個月的快閃店將這位插畫師的tee、tote bag、茶杯、筆、記事簿、限量插畫、甚至滑板都一一涵蓋，身為Noritake的支持者又怎可以不立即動身掃貨？

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Noritake Pop Up

日期：即日起至5月31日

時間：上午11時至下午9時

地址：太古城中心2期地下APITA「樂活空間」（2885 0331）

作者：何偉雄

責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：Noritake 限定快閃店（收費文章）】

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