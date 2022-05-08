【職場調查】疫下提升港人公共衞生認知　生物科技本科發展機會多

實習是新鮮人投身社會前預習的好機會，近年亦有生命科技機構為本港大學生提供實習機會，讓他們進入職場前實踐所學，以及認識更多行業知識。據香港生命科技青年會公布的《生命科技人才培訓調查》報告指，約6成受訪者對香港生命科學相關學科的就業信心及前景感到樂觀。

該報告於去年12月至今年2月進行，成功收回201份問卷，受訪對象為生命科技課程的學生、畢業生及相關從業人士。

掌握應用知識 規劃未來職涯

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示，近年疫情下，大眾對公共衞生及生命科學的認知大幅增加，提升就讀生物科技及生物工程本科生的發展機會，令相關工作選擇增多。學生可透過實習掌握應用行業知識，亦有助本科生規劃未來。

此外，報告指出，83%受訪者認為參與實習計劃有助未來就業；另約7成人表示，會向教授或導師尋求生物科技的職業發展或深造建議。

報告亦指出，約8成受訪者最感興趣的實習工作是研究與開發領域，約5成半人有志於生物科技行業發展，另約4成受訪者希望在生物科技相關的傳訊與行政事務領域實習。

作者：向頌勤

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：本港生科前景樂觀 實習助發展多元技能（收費文章）】

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