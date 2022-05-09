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【消費優惠】新世界韓國食品進駐將軍澳　醬油蟹買1送1＋限時5折優惠

精明消費 10:00 2022/05/09

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人氣新世界韓國食品（New World Mart）最近登陸將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙商場，佔地6,000平方呎，設計時尚簡約，新店更歡迎顧客與毛孩主子同行，只需於商場顧客服務中心借用寵物車，即可與毛孩一同開心shopping。

【半島酒店商場高級Omakase 全新矜貴12道菜菜單每位2,280元：按此

新店雲集6大人氣品牌，包括韓式超市New World Mart、韓式便當專門店O'taste、韓國伴菜專門店BANCHAN、韓式醃肉專門店Chef & Taste、Kimchi專門店Kimchi Factory、K-Health健康產品專門店BODY & ME，海天晉滙店亦有獨家限定推介，包括新鮮製作的釜山豬肉湯飯、血腸湯飯、醃車厘茄及牛油炒章魚等。

    點擊圖片放大
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由即日起至5月31日，新店推出多達49項超抵限時優惠，低至5折。凡惠顧任何產品即送韓國人氣男團BTS防彈少年團盲盒朱古力一粒、單次消費滿100元可獲贈大熱韓國人氣卡通角色的手搖扇一把，而單次消費滿500元更可獲贈保溫袋一個。

其他優惠包括全場最筍BANCHAN醬油蟹買一送一、New World Mart大熱GNM南瓜汁及CJ白雪脆皮餃子等多項買一送一優惠、Chef & Taste人氣烤肉薄切五花肉及醬醃牛排骨買二送一、O'taste精選特價Dosirak，以及Kimchi Factory原棵泡菜75折推廣。

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新世界韓國食品

地址：將軍澳唐俊街28號Ocean PopWalk海天晉滙地下

 

責任編輯：黃依情

【原文：6,000呎人氣韓食進駐海天晉滙 醬油蟹買一送一+限時5折優惠

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欄名 : 消費錦囊

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