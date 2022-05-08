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【好去處】西貢WM酒店海賊王主題Staycation　歎下午茶兼獲禮品每晚$2,816起

精明消費 10:00 2022/05/08

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Klook與WM酒店首度聯乘推出人氣動漫《海賊王》（《One Piece》）主題Staycation，不論酒店大堂、餐廳、露天廣場以及主題客房內都可看到《海賊王》的蹤影，入住期間更可獲主題禮品包兼歎主題下午茶，粉絲萬勿錯過。

【旅發局再推賞你遊及賞你住 即日起消費滿800元可換優惠名額8萬個：按此

入住即送主題禮品包

酒店大堂及餐廳等均設有多個《海賊王》經典場景打卡位，露天廣場更設有5米高巨型路飛吹氣公仔。主題房間內有不少特色布置，如《海賊王》造型的床墊及玻璃窗上的路飛造型貼紙；而每日限量1間的海賊王和之國主題特色海景露台客房，更設有主題枕頭套、被鋪、地毯及抱枕等，海盜船烈陽號的模型擺設以及特大主題背板布置，讓住客於各個角落都可以盡情打卡。

凡入住主題Staycation，即可獲贈價值680元的主題禮品包，包括《海賊王：和之國篇》限定路飛防水袋、路飛水樽及路飛咕𠱸，以及兩款限定船員毛巾。入住期間更可歎主題下午茶，有和風十足的燒三文魚飯糰、龍蝦沙律籃子伴松露醬、日本梳乎厘芝士蛋糕及北海道3.6牛乳紅豆布甸等造型茶點。

    點擊圖片放大
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主題Staycation套票每晚只需2,816元起，即可入住主題指定房型，連入住當日於WM咖啡廳享雙人海賊王主題下午茶，海賊王和之國主題特色海景露台客房則是5,060元起。入住期間可免費享用客房內迷你吧一次，及翌日於WM咖啡廳享受雙人自助早餐。即日起可於Klook網站預訂，5月7日起即可正式入住。

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：西貢WM酒店海賊王主題Staycation 特色布置兼送禮品及下午茶

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欄名 : 消費錦囊

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