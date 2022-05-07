【好去處】薄鳧林牧場翻新重現歐陸風格　 設免費導賞團　村民教整手工藝

香港人困了太久，對旅遊的飢餓感不斷蘊釀，當薄鳧林牧場這個新景點宣布開放試業，立即引來極大迴響，首輪網上預約4小時已告滿額，導賞團更是數分鐘已爆滿。薄扶林及牛奶公司前世今生的故事，就由這一處開始說起。

薄鳧林牧場的開放可說是千呼萬喚，原本打算在1月試業，可惜撞正第五波疫情，惟有押後至4月21日。位於薄扶林道的薄鳧林牧場，與法定古迹伯大尼修院為鄰，旁邊一座外形前衞的國際廚藝學院，新舊建築同框出現，感覺超現實。

荒廢30年重見天日

薄鳧林牧場的「鳧」字，粵音同為「扶」，項目為突顯出這座建築物的悠久及豐富歷史，取其古名薄鳧林。佔地約2萬呎，原先為舊牛奶公司高級職員宿舍，由寓宅、傭工宿舍及車庫組成。主樓原名為寶馬（Braemar），建於19世紀末，是牛奶公司在港現存最古老的建築之一，2009年評為一級歷史建築。牧場在1985年停止營運，空置了足足30多年。

歐陸風格民房重現

最美的是主人睡房，帶有歐陸式的風格，向外突出的飄窗，景色格外開揚廣闊，更可眺望西高山。原裝的紅色水磨石窗台，還有傳統的窗門百頁，都忠實重現眼前。另一間房則有電視展出薄扶林村的攝影作品，還有一個社區回憶檔案，圖書索引櫃之中集合了各人意見及感受，共同累積經驗和想法。

珍貴薄扶林村文化

牧場請來多位村內居民以及當中的組織駐場，讓訪客能在手工製品、技藝及生活方面，重新認識薄扶林村。如「村姑工房」由村內婦女組成，製作天然染、紡織縫紉等手作品，着重文化傳承。「魯班工房」則是全男班的工匠師傅，在村內就地取材進行各式建設修補，房屋道路都歷久不衰。還有罕有的傳統工藝及文化遺產，如獅頭紮作、舞火龍、鶴佬擂茶等，由村民親自解說，更添人情味。

薄鳧林牧場現為試業期，每小時有60個名額供市民登記，目前每兩星期推出一次預約。逢周末有收費的導賞團，帶觀眾參觀牧場及場外的文化地景，園內亦設免費導賞可供報名。強烈建議由專人帶領，更深入認識這個景點，了解當中最有趣及值得細味的故事。

薄鳧林牧場 開放時間：星期一至五上午11時至下午7時、星期六及日上午10時至下午6時、星期三休息（試業期間必須預約進場）

地址：薄扶林薄扶林道141A

電話：2851 0123

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采】

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