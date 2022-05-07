【好去處】荃新天地開水耕種植溫室　親嘗即摘即食蔬果味

綠色生活為大勢所趨，不妨多在日常生活中實踐環保理念。荃新天地開放區內首個「智能室內種植園GREENHOUSE@Citywalk」，位於商場1樓，設計走簡約日式木系風格。與本地創科團隊「水耕細作」合作，糅合水耕栽培及科技，在商場內種植新鮮香草及蔬菜，市民更可親自嘗鮮，參與導賞及可持續發展生活工作坊。

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免費參加周日導賞團

以直立式有機水耕方法種植的香草及農作物，包括羽衣甘藍、火箭菜、羅勒、番茜、百里香等，農作物由培苗、發芽、生長全程於商場室內進行。歡迎市民免費參觀，並於每月首個周日提供導賞團（時段為下午3時至4時，可即場報名參加，費用全免），了解智能水耕種植方法。

GREENHOUSE將定期舉辦可持續發展生活工作坊，以香氣、花藝、綠色生活為主題，如香包或香薰用品製作、花束系列、盆栽掛飾、DIY押花裝飾及廢物利用等。可透過商場的S+ REWARDS應用程式報名參加，參加者更可獲贈GREENHOUSE@Citywalk所種植的水耕香草。

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商場更與餐廳合作，將在水耕種植機新鮮摘下的香草及蔬菜即時送到餐廳廚房，製作成「即摘即食」的菜式，如素食餐廳「天．悠蔬食」將提供果仁鮮果有機鮮蔬沙律配羅勒醬，體現農場到餐桌Farm to Table概念。在減低碳足迹同時，食客可品嘗即摘即食無添加農藥的新鮮香草及蔬菜。S+ REWARDS會員更可憑點數換領菜式，或換領已包裝好的香草自行烹調。

《智能室內種植園GREENHOUSE》 時間：早上10時至晚上10時

地點：荃灣楊屋道1號荃新天地1期1樓

查詢：3926 5708

作者：張頌婷

責任編輯：黃鑑江

【原文：荃新天地開水耕種植溫室 親嘗即摘即食的蔬果味】

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