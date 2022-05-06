【投資策略】股市大跌應該沽定守？　馬斯克3大策略教阿媽投資賺2倍

美國加息後美股市場大波動，道指周四（5月5日）急挫逾1300點，納指瀉5%。股市急瀉下不少投資者或會感到心慌，擔心資金會一鋪清袋，在股災之下，投資者應如何決定應沽或守？Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早前在Twitter發文分享他的3個投資心得，原來他在14歲時已教媽媽「信念投資法」，讓她大賺2倍。

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馬斯克分享3個投資原則



馬斯克在Twitter發文指，投資者投資股票時，應跟隨3個原則。買入股票時，應投資自己相信的公司，要相信它的服務和產品才好投資。同時，不要受市場恐慌情緒影響，而選擇賣出股票；相反，他認為應在公司的商品與服務質素變差時，才要決定是否沽出股票。而最重要的是，他認為投資者應遵從相關紀律投資，長綫部署下將帶來好成績。

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14歲時教媽媽投資獲利兩倍



馬斯克發文後，媽媽梅耶‧馬斯克（Maye Musk）亦分享她從馬斯克「信念投資法」得益的故事。14歲的馬斯克已建議媽媽要買入一隻自己相信的股票，不過馬斯克媽媽的股票經紀朋友認為這是壞主意，所以她只買約1,000南非蘭特（當時約1,000美元），這是她願意損失最大金額。其後該股票竟意外地抽升2倍，在經紀朋友的建議下，馬斯克媽媽決定止賺，後來該股票持續飆升，馬斯克更因此對她的決定感到失望。馬斯克媽媽更指，馬斯克當年不滿她將獲利分給兄弟姐妹。

馬斯克這個「信念投資法」其實與股神（Warren Buffett）的價值投資理念相似，同樣根據公司的價值而決定應否投資，亦講求長綫投資，不應受股市短期波動而影響。不過，也不是每個人都如股神般有強的心理質素，能夠做到「在別人恐懼時我貪婪」而不恐懼的投資者，可算是少之有少。投資者若在股災時心驚膽跳，可能要重整個人的投資心態，或是選擇較令自己的安心的投資策略。

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責任編輯：李瑩

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