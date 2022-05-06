【虛擬貨幣】首個奢侈品牌開放虛擬貨幣付款　Gucci美國5門市月底率先推行　接受逾10種加密貨幣

虛擬貨幣逐漸在全球不同地區廣泛使用，繼有拍賣行宣布於交易時接受虛擬貨幣付款後，著名奢侈品品牌Gucci亦宣布於特定門市開放加密貨幣作為支付方式。Gucci將在美國5間門市開放加密貨幣支付，當中超過10種加密貨幣，並計劃在今年夏天將推廣到北美其他門市。

以二維碼進行加密貨幣支付

據外國媒體報道，Gucci將於5月底開始在美國部分門店接受加密貨幣支付，包括位於紐約、洛杉磯、邁阿密設計區、亞特蘭大和拉斯維加斯等地的門市。

Gucci是首個宣布將會使用加密貨幣作為支付方式品牌。Gucci指，使用虛擬貨幣交易時，店內將通過電子郵件發送連結予客戶，當中包含一個二維碼讓顧客從加密錢包中進行付款。Gucci將接受超過10種貨幣，包括比特幣、狗狗幣及5種與美元掛鈎的穩定幣等。

今年初已加入元宇宙

除了開放虛擬貨幣支付外，事實上Gucci早於今年1月初創立了「Gucci Vault Discord」作為社群互動與實現性創意的發揮空間，當中包括2個NFT項目，分別是SuperGucci和Gucci Grail，並讓該社群的首2萬名成員有權進入未發布NFT系列討論頻道。另外，在今年2月Gucci於Twitter宣布在元宇宙平台The Sandbox中購買虛擬土地，但未有公布詳細計劃。

責任編輯：區祖飛

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