  • 25°C
香港時間 : 2022506日 (週五) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】首個奢侈品牌開放虛擬貨幣付款　Gucci美國5門市月底率先推行　接受逾10種加密貨幣

個人增值 18:45 2022/05/06

分享：

分享：

虛擬貨幣逐漸在全球不同地區廣泛使用，繼有拍賣行宣布於交易時接受虛擬貨幣付款後，著名奢侈品品牌Gucci亦宣布於特定門市開放加密貨幣作為支付方式。Gucci將在美國5間門市開放加密貨幣支付，當中超過10種加密貨幣，並計劃在今年夏天將推廣到北美其他門市。

以二維碼進行加密貨幣支付

據外國媒體報道，Gucci將於5月底開始在美國部分門店接受加密貨幣支付，包括位於紐約、洛杉磯、邁阿密設計區、亞特蘭大和拉斯維加斯等地的門市。

Gucci是首個宣布將會使用加密貨幣作為支付方式品牌。Gucci指，使用虛擬貨幣交易時，店內將通過電子郵件發送連結予客戶，當中包含一個二維碼讓顧客從加密錢包中進行付款。Gucci將接受超過10種貨幣，包括比特幣、狗狗幣及5種與美元掛鈎的穩定幣等。

今年初已加入元宇宙

除了開放虛擬貨幣支付外，事實上Gucci早於今年1月初創立了「Gucci Vault Discord」作為社群互動與實現性創意的發揮空間，當中包括2個NFT項目，分別是SuperGucci和Gucci Grail，並讓該社群的首2萬名成員有權進入未發布NFT系列討論頻道。另外，在今年2月Gucci於Twitter宣布在元宇宙平台The Sandbox中購買虛擬土地，但未有公布詳細計劃。

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
QR Code 時裝服飾 電子支付 科技產品 元宇宙 NFT GUCCI 時尚 虛擬貨幣 拍賣

下一篇文章

勞力士官網價難入手？　即睇6大熱門款式市場價格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月4日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至5月4日）
【加息部署】加息周期展開　強積金策略不宜過分保守
【加息部署】加息周期展開　強積金策略不宜過分保守
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款