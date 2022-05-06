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【賞你遊】旅發局再推賞你遊及賞你住　即日起消費滿800元可換優惠名額8萬個

精明消費 17:50 2022/05/06

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旅發局今日（6日）宣布，由即日起，市民在本地實體的零售及餐飲商戶消費滿800元，儲起機印收據，即可在5月中至6月分階段報名或訂購「賞你遊香港」和「賞你住」活動，2個活動名額合共有8萬個。

【第二期消費券增PayMe、BoC Pay 料年中登記暑假發放：按此

旅發局指，推出全新推廣活動「夏日同賞．就在香港」，首個項目是重推共8萬個名額的「賞你遊香港」和「賞你住」，為市民提供本地遊及酒店住宿計劃折扣優惠。由即日開始，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，儲起機印收據 （最多2張），將可換取本地遊名額，或指定本地酒店住宿計劃500元折扣優惠。市民亦可以憑去年12月10日起發出的消費單據，同樣可以參加今次重推的「賞你遊香港」。

「賞你遊香港」提供6萬個名額，包括約300個行程，圍繞探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食4大主題，部分旅行社更會推出全新付費升級之選，行程將於稍後公布。而「賞你住」提供2萬個名額，約100間酒店參與，當中包括5星級酒店半島及馬哥孛羅香港酒店等。

■活動詳情及酒店名單■

    點擊圖片放大
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    +3

詳情可瀏覽：「夏日同賞．就在香港」

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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