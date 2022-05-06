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星巴克從賣咖啡到賣NFT　推Third Place染指虛擬世界

博客 14:00 2022/05/06

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相信有留意科技及財經新聞的讀者，都必然會留意到非同質化代幣（Non-Fungible Token，簡稱：NFT），近日經常佔據新聞版面，不論銀行、地產、電訊和潮流品牌，都視NFT為最新最潮的新搞作。但估不到連賣咖啡的星巴克（Starbucks）也會涉足其中，令薑餅人也要研究一下，NFT到底有甚麼吸引力，會讓一眾傳統企業都爭先恐後地投入其中？

NFT成為會員計劃憑證

就在Howard Schultz再度出任星巴克CEO之際，公司於本周二（3日）公布季度業績的同時，也正式公告會推出一個名為Third Place的數碼空間，希望將現實世界中，於星巴克咖啡店內發生的一切，可藉此空間延伸至數碼或虛擬世界中。

星巴克也表明，希望以咖啡為中心，並發行一系列相關的NFT產品，而購買這些NFT的客戶，便會成為Third Place的共同擁有人。星巴克也指出，NFT可視為其會員計劃的憑證，即是把現在Starbucks儲星星換飲品的會員計劃，延伸至虛擬世界中。公司也表示，Third Place會與現行的計劃互補，並會邀請志同道合的藝術工作者一同發行NFT，壯大這個網上社群。

賣NFT毛利高過賣咖啡

星巴克也透露了一點點其NFT的大計，就是從公司50年歷史中，所發展出來的咖啡藝術和傳統，結合其會員計劃，以及Starbucks卡面的藝術和設計，都是星巴克欲將現實體驗，帶進其數碼生態圈中。這麼一來，星巴克應該是想透過其咖啡店文化，吸引一班藝術創作者建立Third Place，樹立星巴克虛擬世界的形象，然後便以其行之有效的會員制壯大這個社群，進行藝術NFT的交易。若成功的話，透過NFT平台交易所賺取的佣金，毛利率必定高於賣咖啡。

心態轉變方可投資NFT

對薑餅人來說，要將現實生活與虛擬世界連繫起來，情況一如玩網上遊戲一樣，只是隨著NFT的興起，由玩網上遊戲演變成一項投資工具。對傳統投資者來說，要投資在這些虛擬資產上，最重要是心態上的轉變。正如有人在網上說過，有名氣的圖檔才有資金追捧，這才叫作NFT，但大多數沒有名氣的NFT，其實只是一張分文不值的JPEG圖檔。

因此，對於一眾傳統企業在虛擬世界斥高價購入所謂的地皮，與其業務有何實質關連，實在並非常人所能理解。很多企業，包括極重視客戶資產安全的銀行，也會對此參一腳，除了追趕潮流之外， 也想不通有甚麼原因了。

張敬軒與歌迷虛擬互動

完稿之際，在即時新聞讀到英皇娛樂，即將為旗下歌手張敬軒創立虛擬空間Hinsland，聲稱投資七位數字，目的是拉近張敬軒與歌迷的距離。但追星一族當然是想親身接觸偶像吧！為甚麼歌迷要花錢在虛擬空間，與虛擬版的偶像互動呢？

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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