【綠色債券】零售綠債截止認購　富途耀才分別錄38億元認購金額

首批政府發行的零售綠色債券 （新上市編號：04252） 於5月6日下午2時截止認購。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，是次綠色債券認購人數超過6.5萬人，平均認購5至7手。他認為，認購反應熱烈可能是因為港股市況持續不穩有關，吸引有意收息的客戶認購。

綠色債券吸引收息一族

許繹彬指，耀才證券是次綠色債券認購人數超過6.5萬人，平均認購5至7手，總認購金額近38億元，最大認購股數80手。他指出，港股市況持續不穩或是認購反應熱烈的原因，而喜歡收息的客戶，或因煤氣 （00003） 突然改變派息策略而有所動搖，故此吸引了他們認購。

富途預期認購人數有望超出iBond

富途證券國際（香港）亦宣布，截至昨日（5月5日）下午5時，共接獲8萬人申請，市場反應踴躍，錄得38.2億元認購金額，人均認購5手，最高認購額為600手。富途證券創辦人李華表示，儘管外界普遍認為綠債認購反應不如去年iBond熾熱，但富途的綠債認購人數不跌反升。該行預期，認購人數有望超出iBond。

責任編輯：李瑩

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