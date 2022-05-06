「食腦三子」合資7位數開製作公司1年內收支平衡　進軍YouTube毋懼競爭：做好自己就有人欣賞（立即收看）

「食腦三子」何廣沛、郭子豪、方紹聰因劇集《食腦喪B》而結緣，去年為宣傳劇集而開設YouTube頻道，主打自家製作的短片。怎料意外獲得廣告客戶賞識，慢慢發展成有數十名員工的製作公司。他們合資近7位數創業，1年間已接近收支平衡，成績可謂是相當不錯。面對香港YouTube市場的激烈競爭，他們坦言不擔心會有比較，相信只要做好自己能得獲得人賞識。

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疫下開網台見商機 親力親為贏得賞識

三人開設「食腦BrainStorming」YouTube頻道，起初只為宣傳劇集《食腦喪B》，他們在拍攝劇集的過程中，意外地收穫了友誼，更希望能夠化被動為主動，在電視台宣傳以外爭取更多的曝光率。何廣沛說：「演員習慣了被動地等公司安排工作，但時代已經不同，不能夠再如此守舊、被動。雖然自己出一分力去宣傳未必有成效，但連做也不做就肯定沒成效。」

他們起初只花數千元租用共享辦公室的工作桌，後來網上影片愈來愈受到歡迎，成為他們開辦製作公司的契機。方紹聰直指：「疫情之下可謂是有危也有機，留家抗疫期間很多事情都轉移到網上，發展網上影片變得更為理所當然。」

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郭子豪表示：「我們真的很幸運得到客戶賞識，由拍攝軟性廣告開始，慢慢接觸影片製作的工作，由拍攝、導演及製作助理等工作，我們都『落場』親力親為，漸漸取得客戶的信任。」除了他們3人以外，製作公司現時已發展成有數十名員工的規模，更由原先共享的工作桌，變成租用位於九龍灣近800呎的工作室，未來更計劃搬到更大的空間，提供包辦一條龍的影片拍攝服務。

情同兄弟創業不怕傷感情 明確分工互補不足

三人感情情同親兄弟，一起創業不免會有意見不合，甚至會因工作而爭執，會否擔心因此傷害大家的感情？方紹聰認為三人教育背景不同，反而能夠碰撞出更好的火花：「我是土生土長，郭子豪在英國受高等教育，而何廣沛亦曾在美國留學，三個人的思維模式不同，在工作上反而有更好的效果。」在製作公司內，郭子豪主要擔當營運公司的工作，負責制定公司方向、與客戶及投資者洽談，而方紹聰亦主要負責想題材，何廣沛則分擔製作及人事等的工作。

雖然過程中都試過有爭執，郭子豪認為3人的想法不同，反而能夠有更好的分工，有助互補不足。郭子豪以公司有新收入，3人對如何運用資金的想法作為例子：「我可能會想再投資在公司上，購買新器材及招聘新員工，作為長綫的部署；而何廣沛則可能着眼在員工福利上，會想購買新的遊戲機，讓員工可在愉快的環境工作；至於方紹聰則會想盡辦法，從朋友及工作人脈之中，尋求贊助的機會，為公司節省額外開支。」

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否認參與《真係唔好笑》製作 不擔心與「試當真」比較

對於外界有指他們收近千萬元的製作費用，參與電視台節目《真係唔好笑》的製作，更有傳節目因為「真係唔好笑」而遲遲未播出，他們都對相關說法感到無奈。方紹聰坦言：「我們只是參與幕前的演出，未有接觸該節目的創作及製作的工作，製作費用實際是多少，我們也不清楚。」

近年不少香港YouTube頻道崛起，他們認同競爭是愈來愈激烈，但對於其他頻道，他們從不抱有競爭的心態，反而是欣賞對方的創作，也不擔心外界將他們與其他人作比較。何廣沛稱：「做自己喜歡做的事，自然會有人欣賞，不需與其他頻道如『試當真』、『小薯茄』等比較，我們能夠做到自給自足，賺到錢可長綫發展下去，已經可以對自己有所交待。」

記者：李瑩

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