天光墟擺賣問與答　是否真的幫到人？

透過擺攤，我們很快明白到要收錢才令雙方明白「要付出才懂珍惜」、「公平交易」的道理。其後我們希望能為物品找到適合的買家或用家，達到雙贏。

朋友知道我們去深水埗的天光墟已有多年了，問了一些問題：

問題一：深水埗的天光墟在哪裏和安全嗎，去一次可以幫助幾多人？

答：位於深水埗通州街玉石市場旁，是安全的，一次通常可以幫20至50個人。

問題二：賣嘢又怎能幫到他們？

答：雖然是買和賣，但每次在天光墟也會遇到一、兩個特別需要幫忙的長者，例如冬天還穿夏天衣物的長者，我們會送上外套、頸巾和冷帽；坐輪椅的伯伯連買個麵包都沒錢，我們就送上錢買麵包和送衣物；更有中年人身上穿的衣服很久沒有更換，發出氣味，我們就會送或賣衣物予他們；或者只想找人傾計的長者，我們都會和他傾談一會。

問題三：是否甚麼東西也可以拿到天光墟，有牌子的衣物會更受歡迎嗎？

答：是的，但天光墟的特色是「不時不賣」，例如冬天賣冬天的用品，夏天賣夏天的用品，主要是由於買的人沒有地方放，會有需要才買，送也不要。和其他天光墟（例如塘尾道）不同，深水埗天光墟來買的人只着重物品的功用，不理牌子。

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問題四：香港有沒有其他天光墟？

答：有不少，例如觀塘、紅磡、塘尾道、筲箕灣、柴灣、天水圍等。

問題五：在天光墟賣東西是否施捨，把自己不想要的東西送給別人？

答：除了起初的一、兩次打算送出物品，但我們很快明白到要收錢才令雙方明白「要付出才懂珍惜」、「公平交易」的道理。往後我們為了幫助別人，會更希望能夠找到適合的買家或用家，達到雙贏。如果有相同物品，我們會選擇帶較好的帶去賣，例如有兩對運動鞋，清潔後會拿較新的到天光墟。

問題六：為何我們不直接送去慈善機構代為轉贈或售賣，不是更加方便嗎？

答：通常全新的東西可以送去慈善機構（例如救世軍），但是一些用過的物品例如衫、褲和鞋（舊襪不適合）等衣物、電器、家庭用品、廚房用品、裝修工具、電子零件等，天光墟擺賣就會更加適合，因為買的人不介意舊物，亦可以真正做到循環再用。

【天光墟‧之四（完）】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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