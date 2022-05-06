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【好去處】君悅首推NFT主題虛實美食藝術體驗　每位350元入場嚐「鋒味同萌」秘密菜單

13:55 2022/05/06

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元宇宙市場發展迅速，本港不少企業亦推出不同NFT產品以吸引不同投資者。本地創意工作室「香腸星人研究所」和謝霆鋒創立及主理的美食品牌「鋒味同萌」再度攜手，與香港君悅酒店合作，推出虛擬與實體結合的期間限定企劃，將於5月7日至6月26日期間讓「香腸星人研究所」NFT持有者及公眾人士，一同探索多元宇宙中「美食是藝術，藝術是美食」體驗。

300元可參加NFT DIY工作坊

期間限定企劃名為「CLASH!」，以購買套票參加活動，每位350元可享用特調飲品一杯及主題美食，參加者亦可另加300元體驗NFT DIY工作坊。在活動中，參加者可於旅程導航中探索「香腸星人銀河系」，利用二維碼找出自己的個性，若能正確猜出現金劵換領地點的人士，更有機會獲得價值1,000元的餐飲現金劵，名額只限首150位參加者。

期間限定店會舉辦NFT DIY工作坊，讓參加者於平板電腦創作自家Pixel像素藝術作品，只需付上「Gas Fee（燃氣費／手續費）」，作品可鑄造成NFT，收納於你的虛擬錢包中，用於收藏或作為禮物致送親朋好友。

    點擊圖片放大
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為讓「CLASH! 」旅程更豐富滋味，「鋒味同萌」與香港君悅酒店專業廚師團隊聯手研創出以下獨特菜單，為顧客帶來獨一無二的餐飲體驗，當中包括Lemon d’ Drop香檳特飲，以及自家製香腸卷配以Chef Nic秘製醬汁。活動亦有其他體驗及優惠，詳情可瀏覽網頁

    點擊圖片放大

CLASH!「鋒味同萌」ｘ「香腸星人研究所」詳情

套票價錢：每位350元可享用特調飲品一杯及主題美食（另加300元體驗NFT DIY工作坊）
日期：2022年5月7日至6月26日 
營業時間：上午11時至下午7時（45分鐘一節）
地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香檳吧 

指定香港君悅酒店住宿計劃賓客可享： 

  • 2張免費套票包括用餐飲體驗（價值700港元） 

香腸星人研究所NFT持有人／香腸星護照持有人：

  • 免費進入展覽一次，不包括餐飲體驗
  • 以優惠價每位220元享用餐飲體驗 
  • 免費參加NFT DIY工作坊一次 

 

責任編輯：區祖飛

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