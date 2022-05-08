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【保險保障】準備退休金按目前生活標準就夠？　有一類花費最常被人忽視

保險 19:00 2022/05/08

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讀者陳先生目前約40歲，除了住樓外，每月花費在膳食、日用品及交通，平均約2至3萬元，是否按照這個標準來準備退休金即可？

事實上，陳先生的情況是很常見，由於身體尚算健康，很容易忽略了要為老年的自己儲蓄醫療儲備。所謂的醫療儲備，一方面包括看病花費的金錢，這個比較直觀，容易理解，但另一邊廂，很多人忽略的是有年老生病，行動不便，可能需要聘請工人照顧，有關費用也不菲。

退休不可忽視疾病花費

舉例，筆者最近了解到一位朋友，父母年紀70多歲，母親有腦退化，父親曾中風，所以要請兩個傭人照顧老人家。最近本港外傭短缺，外傭薪資水漲船高，兩位傭人加中介費用，計算一下，平均每月都將近1.2萬港元，再加上藥費、生活費及雜費等，每個月兩位老人家合共花費約3萬元。另外因病，有時候手術或入院治療，不定時還有些花費未計算入在。還好老人家有自住樓，毋須另外花費，否則房屋費用也要計算在內。

以上例子，提醒我們要注意退休後的健康狀況，對我們的花費是決定性的。如果準備退休金，絕不是簡簡單單按照我們目前花費計算，需要考慮到各種老年疾病，引起行動不便，需要家人照顧或者聘請照顧者所引致的一切費用。

那麼一般如何預算呢？首先按照我們目前的人均標準來準備是最起碼的。如果現在每月花費2萬元，到退休時，已經形成了數十年的習慣，恐怕難以改變，所以只會比這個金額多，不能比現在少。另外，疾病費用，建議特別關注老人疾病，如腦退化、癌症、中風、心臟病等的醫療費用。除了關注醫藥費，還要留意長期護理，營養品的提供等費用。

住院危疾保需定期檢視

有些人可能會說：「不怕，我有子女照顧。」但請問一句，如果子女仍需要工作，何來即時辭工那麼瀟灑？就算能辭工，經濟損失也要計算入內。如果用一座冰山去形容疾病引起的花費，住院或手術支出只是冰山一角，藏在冰山下面的，是家人因照顧病人引起的收入損失、療養開支、變賣資產引起的損失以及長期護理費用等。

如何用相對確定的消費去應對這樣不確定的情況呢？首先，在儲存養老退休金時，除了現時每月生活花費，最好將一些護理費用也計算在內。其次，住院險以及危疾保險，需要定期檢視，未買的要盡快配置，已買的，也要請顧問看看，保額和賠償金是否足夠面對一些突發情況或者更差的情況。住院以及危疾保費，只是有限金錢，但通過槓桿作用，可以轉嫁風險予保險公司，避免因病失去預算，影響老年生活。

 

【原文：退休護理費用 開銷不可小覷

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撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 保險百科

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