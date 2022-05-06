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【品味投資】Rolex官網價入唔到手「硬食」炒價！　呢款Daytona 64萬先入到手！

17:05 2022/05/06

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勞力士（Rolex）於「鐘錶與奇蹟鐘錶展2022」中，發布了11款新款手錶，而本網早前有文章介紹了其中3款矚目焦點新錶款式和官網價格。不過，可能有讀者會對勞力士在市場上是否可以官網價入手有疑惑，本文將會為大家分析勞力士市場生態，以及6大熱門勞力士手錶款式於2月至4月份的官網價與市場價格分別。

【勞力士新錶登場呢3款成矚目焦點　官網價57,400元可以入手！：按此

零售商定價按市場而浮動

在勞力士市場上，要買到人生第一隻手錶除了努力拼搏外，更要有入手「門路」，不用「硬食」專門店的配貨制和市場過熱炒價之下入手一隻全新原裝正貨手錶。在香港，除了專門店外，不少勞力士買家會到專營歐洲名牌手錶的零售商購買。

於本港已經營超過11年的意匠時計有限公司合夥人吳先生指，由於勞力士的交易市場公開透明，其價格是受市場影響，零售商定價會按市場需求而浮動，即使定價高，但利潤實際也不高，與其他手錶品牌相比難以有利潤。

GMT-MasterII系列以高出官網價111%入手

吳先生亦指，勞力士的官網價與市場價格存在很大分別，以其公司於今年2月至4月份出售紀錄顯示，當中6隻手錶升幅超過105%，而較為明顯的2隻款式為GMT-Master II系列和Daytona系列。GMT-Master II系列、型號為126711CHNR手錶，官網價為118,800港元，但至今年2月份售價已升至251,800港元，升幅超過一倍，比官網價高出111%才可以入手。

另外，Daytona系列、型號為116505手錶，官網價為315,400港元，至今年4月份的售價已升至648,600港元，升幅達105%。

6大Rolex熱門款式2月至4月份官網價及市場價

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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