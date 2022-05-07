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【理財Star Talk】「拾陸比玖」文青女神陳漢娜×郭爾君剖白新演員辛酸　為演戲打幾份工　介意夢想被騎劫

19:00 2022/05/07

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去年起成立的「拾陸比玖16:9」YouTube頻道，以各種創新破格的短片，成為不容忽視的網絡新力量。拾陸比玖兩位文青女神陳漢娜和郭爾君，同樣有着新世代的理想和熱血，為着演戲的夢想，無論吃了多少苦頭，都咬緊牙關堅持下去。

身兼多職

演藝學院畢業的郭爾君，2017年才踏入演藝圈，從舞台劇至電視台主持，到成為拾陸比玖常駐演員兼核心成員，這一年來感受很深。「在外面有機會拍大製作時，可以見識吊威也是怎樣，演員會有人來專門照顧，專心演出便可；但拾陸比玖因為資金很緊絀，當你看到導演一人要兼顧7個人的工作，你自然會想自己怎樣可以幫手分擔工作。」

郭爾君笑言這一年來，除當演員外，也試過協助做動畫、音效、混音、服裝和化粧等不同崗位，大家憑着滿腔熱血去成就一件作品出來，陳漢娜深表認同：「拍電影本來便是一件好浪漫的事，很多時收的酬勞真的不多，但成品出來後的滿足感，好像可以補償一切。」

情緒勒索

入行以來，郭爾君沒有經理人，也未有簽約任何公司，也許伯樂仍未有機會遇上。她直言：「電影（工作）的確不能養活我，所以要找其他副業去養活自己。其實要維生，不是想像中難，我做過好多演戲以外工作，如做動畫和節目主持，去過餐廳兼職做廚房工，甚至要洗廁所也做過！而這也能讓我多了生活體驗，增加演戲的養份。」

為了糊口，郭爾君可以一日做幾份兼職，卻很介意別人用夢想來騎劫她的價值。「我剛剛畢業時，試過一個演出工作，拍3個月只收9,000元人工，真的生活不到，所以才要出去打工，自此這個價錢成為我的底綫！畢竟演員也是一門專業，要有基本的尊嚴。因為我真曾遇過某些導演會講，你想做藝術就預了人工低，要心甘命抵。但當我去幫你成就一件事，而自己對這件事未有很大共鳴，還要我用夢想這理由接受更低的人工，這是一種『情緒勒索』，所以當演員就要為自己設立底綫，否則這些情緒勒索只會愈來愈多出現。」

尋同路人

對新生代演員的面對的辛酸，陳漢娜很有共鳴，惟痛苦的回憶就由它留在過去。「慶幸自己一直遇到好團隊的機會較多，可能拍的多數是新導演，彼此理念接近，當然也會遇過不好的團隊，但這樣會令我更珍惜好的夥伴。」

郭爾君形容演員大多都是很脆弱而敏感，如果工作上還要遇到無理的欺壓，痛苦感就更是加倍。「惟一令自己不要磨滅內心那團火的方法，是一直去拍有熱情的作品，找更多同路人去connect，將來有一天自己也能開戲的話，便知道哪些人可以成為自己的夥伴！」

 

作者、責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：追夢也得要吃飯 陳漢娜×郭爾君 剖白演員的自我辛酸

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欄名 : 理財Star Talk

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