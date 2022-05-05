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【MPF】4月強積金最終人均蝕$11,700　分析料市場接近見底

18:40 2022/05/05

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積金評級公布4月份強積金最終回報表現，指出「積金評級所有基金表現指數」在4月下滑4.71%。以幣值來衡量，估算相當於強積金單月虧損約539億元，令今年以來累計虧損約1,301億元或按年下跌10.54%。4月份平均每名強積金成員帳戶結餘下跌約11,700元，較初步預期的蝕逾14,000元有所減少。今年以來則下跌約28,400元。

截至4月底，強積金總資產估算約有1.071萬億元，相等於每名強積金成員帳戶結餘約23.35萬元。中、港股票在過去1年錄得10個月虧蝕。

■4月各強積金基金指數回報表現■

    點擊圖片放大

市場或已接近見底

不過，積金評級主席叢川普則指，從歷史數據來看，市場或已接近見底。2022年以來強積金累計虧損約10.54%，以往強積金跌穿10%時市場通常會反彈回升，而隨後強積金不單可以收復失地，而且還有累積增長。

他認為，雖然未能肯定地道出強積金何時可以收復失地，但最重要是作好分散及長綫投資。另外，積金局對「積金易」的承諾及最近宣布的可持續投資原則，是開通了一道更有效率、更低收費的大門，費用調整後的回報有望更佳。

想知更多強積金資訊，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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