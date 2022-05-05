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【ESG】滙豐推綠色按揭　成功申請可獲高達6,888元現金獎賞及參加Tesla大抽獎

綠色金融 17:55 2022/05/05

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【ESG】滙豐推綠色按揭　成功申請可獲高達6,888元現金獎賞、參加Tesla大抽獎

滙豐 （00005） 宣布，在香港推出綠色按揭計劃，適用於獲香港綠色建築議會頒發的「綠建環評」鉑金或金級評級認證的指定一手住宅物業。即日起至12月31日前申請滙豐綠色按揭，可獲高達6,888元現金獎賞，與此同時，綠色按揭客戶會自動參加抽獎，有機會贏取一部Tesla Model Y電動車。

【綠色按揭是甚麼？ 買家可享有哪些優惠？：按此

滙豐指，綠色按揭適用於獲香港綠色建築議會頒發的「綠建環評」鉑金級或金級評級認證的指定一手住宅物業。在5月5日至12月31日的推廣期內，申請綠色按揭及提取貸款，可享3重獎賞。

【綠色按揭回贈的限制 借足按揭無福消受：按此

按揭貸款達400萬元或以上可獲6,888元現金獎賞，按揭貸款介乎100萬至400萬元以下則獲3,988元現金獎賞；綠色按揭客戶會自動參加抽獎，有機會贏取Tesla Model Y一部，價值約486,000元（包括首次登記稅）。與此同時，每個成功於推廣期內提取的綠色按揭貸款，滙豐將會代表客戶種植一棵樹，以支持印尼再造林計劃，用行動愛護地球。

■滙豐綠色按揭指定物業名單■
 

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色金融

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