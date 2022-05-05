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【儲蓄保險】人民幣短期儲蓄保比較　5年保證IRR達3.5%

博客 18:10 2022/05/05

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隨着愈來愈多市民選擇以人民幣作存款，市面上以人民幣計價的儲蓄保險亦日漸普及。10Life發現，最少5款產品5年保證內部回報率（IRR，可理解為年度化回報率）等於或超過3.5%。

【回報高過綠色債券？呢款短期儲蓄保保證回報達2.8%：按此

5款人民幣短期儲蓄保險　5年保證IRR達3.5%

短期儲蓄保險（人民幣）提供保證回報，供款期一般為1至3年，而保單年期則多介乎5至8年，部分產品更可於網上投保。

以5年保證IRR計算，下表中有7款產品至少達3%，其中更有5款產品等於或超過3.5%，包括回報率較高的HSBC Life滙豐保險滙捷儲蓄保險計劃（3.55%）、Well Link Life立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄守護保（3.51%）。

入場門檻方面，Well Link Life立橋人壽喜盈於「息」特級儲蓄保障計劃最低，只需2萬元人民幣，而1年供款版期滿IRR更達3.65%。

    點擊圖片放大

人民幣計價產品回報較高　惟滙率浮動

對比港元及美元，人民幣短期儲蓄保險回報率較高，但投保人需要承受滙率波動。以每美元兌離岸人民幣為例，最近5年價格區間為6.24至7.20，高低位波幅超過10%。

若果保單期滿後，人民幣出現貶值情況，而投保人選擇兌換成港元，將會影響實際回報；相反，人民幣若然升值的話，投保人這份儲蓄保險則有「額外收獲」。

【教你掌握「佛系」致富法 滾存儲蓄達財務自由：按此

要賺息兼賺價　須衡量人民幣走勢

基於短期儲蓄保險的保單期一般為5年，大家可以參考不同市場人士之意見，審視未來5年人民幣走勢，衡量在超過3%保證回報的人民幣短期儲蓄保險之上，人民幣會否進一步升值，讓大家賺息兼賺價。

 

以上保費資料更新至2022年4月26日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：【人民幣短期儲蓄保險比較2022】5款儲蓄保年回報率3.5% 仲要係保證回報？（4月更新版）

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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