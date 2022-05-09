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【健康增值】疫情期間情緒支援求助飈升　5個讓自己心理健康的方法

個人增值 19:00 2022/05/09

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疫情發生兩年多，大家明白要接受新常態，但因怕染疫、失業、停學等令情緒困擾數字大增，香港撒瑪利亞防止自殺會便指出，該會24小時情緒支援熱綫接獲與疫情相關求助飈升，今年首兩個月有272宗，相當於去年全年655宗的四成。

明白到心情焦慮不是一句「睇開啲」就可紓解，不妨參考以下由CNN美國有線電視新聞網的健康專題，如何以15分鐘促進心理健康。

壓力過大可能會引致疾病，甚至是突然猝死。愈來愈多人關注情緒心靈健康，但不少人會定期看牙醫檢查牙齒，或是每年一度做身體檢查，但對於心理健康卻甚少定時定候檢討，很多人出現了病態的焦慮、緊張甚至是抑鬱才去求醫，有些甚至會諱疾忌醫。

壓力賀爾蒙皮質醇

美國肯塔基州路易斯維爾市的臨床心理學家Broderick Sawyer表示，無論是心存擔憂，抑或想讓自己一天過得好一點，每天早上花15分鐘，進行有意識的日常減壓練習，已有助心理健康，例如降低體內的皮質醇水平出現，皮質醇是主要的壓力賀爾蒙。

Sawyer蒐集了不同的心理健康衞生方法，他建議應成為日常生活一部分，融入生活令效果更顯著。可能有些人會回答工作生活忙碌，根本沒閒暇來關顧心理健康，Sawyer指是大錯特錯。當我們每天做這些減壓事情時，基本上是在「練習感覺快樂」，也可以讓我們在沉重壓力下增加自信，把事情做好。他建議的方法如下：

1.嘗試新的活動

Sawyer說，改善心理健康的第一步是嘗試不同活動，任何能帶來平靜和降低皮質醇的活動。首先，每天早上騰出15分鐘，這段時間裏做的事情可能是你每天日常例行都會做，好像慢慢深呼吸、悠閒地喝咖啡，或者在上班途中聽喜歡的音樂。但也可以做一些甚少做的事，如外出散步、伸展身體，閒坐在公園。如果是嘗試新活動的，一下子未必適合你，不妨多試幾次，找一樣自己感愜意而又可以放鬆的活動，久而久之，你會見到效果。

2.寫日記記下感受

Sawyer說，在15分鐘內嘗試一項新活動後記下感受，這一天感到很平靜嗎？更有活力？更好地應對壓力？有助讓你辨識到哪種事情最合己。他說在尋找感覺的過程中可能會改變，而且並非每個人在練習後馬上得到心目中所希望的結果，寫日記有助保持積極的態度。

3.注意不同時間需要甚麼

Sawyer說，沒有任何一項活動會一直持之有效，在不同情況會有不同需求。例如今天想多動一些，可外出跑步、踏單車；翌日想靜態點，可以作靜觀練習或冥想，以自己的想法放在首要位置。

4.精神放鬆「加時」練習

久而久之善用早上的15分鐘，不會視作一件苦差，很多人進行此練習後，把它成為生活一部分，會把它延長時間多於15分鐘，讓精神情緒更放鬆。當感覺良好，練習宜每周至少進行3天，還建議增加一些體育活動，如散步、踏單車或瑜伽，如果可以的話，在晚上遠離電腦或手機屏幕，把工作完全放下，這對減壓也很有幫助。

輕量活動總比四肢不動好

抑鬱症其中一個徵狀，是悶悶不樂、無精打采，患者對很多事情都失去動力，要他們外出活動有一定難度。但美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，要對抗抑鬱症，並不需要大量運動，小量的體育活動如快步行，也可能大大降低患抑鬱症的風險，就算是向來不願郁動的人，也很快可從中見到效益。

CDC指出，適度到劇烈運動對身體有裨益，可改善睡眠、降血壓、預防心臟病、糖尿病和癌症，而且可減輕壓力提振情緒，對抗焦慮和抑鬱。工作繁忙，再加上抑鬱症，專家指鍛練的動力確會進一步下降。於是有學者從15項分析報告、涉及超過190,000人的研究中，以確定需要多少運動才能減少抑鬱症。研究稱，與不運動的人相比，每周進行相當於1.25小時快步行的成年人，患抑鬱症的風險降低了18%；提高每周快步走2.5小時的活動量，抑鬱症風險降低25%。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：4月是壓力關注月 CNN：15分鐘抖擻精神健康法（收費文章）】

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