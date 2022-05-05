Royal Oak系列叱咤半世紀錶壇　愛彼以超薄陀飛輪特別版慶生

坦白說，「Watches&Wonders（鐘錶與奇迹2022）」少了Audemars Piguet（愛彼）是有點若有所失，畢竟他已貴為全球5大錶牌之一。也許，因為其招牌系列Royal Oak（RO）誕生於BASEL WORLD（巴塞爾鐘錶展）館附近的一家餐廳吧，而今年正值RO誕生50周年，要他們走到日內瓦……對飲水思源的愛彼，又真的有點難為情吧！

▲ 1972年，愛彼為RoyalOak推出的廣告，品牌當時沒想過其RoyalOak竟需要1年時間才售出1,000枚！（圖片：品牌提供）

愛彼錶於2020年已退出日內瓦國際高級鐘錶展（SIHH），回復「自由身」的它近年表現不俗，在全球鐘錶市場佔有率不斷提升，去年更首次超越Patek Philippe登上第4位（冠亞季分別是勞力士、卡地亞和OMEGA），當中怎能不提品牌最具代表性，也最受歡迎的Royal Oak（RO）皇家橡樹系列和皇家橡樹離岸型（ROO）系列，大可視它為品牌重要命脈，而品牌的8成業績全來自它。

巴塞爾錶展外的餐廳

既然50歲大壽，怎也要說說前塵往事：話說1971年，著名腕錶設計師Gerald Genta正與AP前行政總監Georges Golay構思一款從未見過的運動腕錶，某天他到巴塞爾鐘錶展會場附近面一間餐廳午飯，坐下來看到隔鄰餐桌的同業，突然靈感一閃，即找侍應要求筆和餐紙。

▲ 1979年推出的廣告，以富幽默形色推銷金版Royal Oak。（圖片：品牌提供）

幾分鐘後，餐紙上看到那取材自英國皇家橡樹軍艦的舷窗的八角形錶圈和六角形錶圈螺絲，就這樣誕生了一枚足以影響半個世紀的Royal Oak腕錶草圖。很多年後，原來那位同業正是錶王Patek Philippe。這麼多年，愛彼為皇家橡樹系列推出共500個款式。今年50週年，品牌為Royal Oak帶來全新超薄7121自動上鏈機芯和首枚超薄飛行陀飛輪的2968機芯。

▲ 皇家橡樹系列JUMBO超薄RD#3飛行陀飛輪腕錶：錶徑39毫米，精鋼錶殼，厚度8.1毫米，錶面飾以PVD電鍍雲夜藍50色調PetiteTapisserie小型格紋錶面、搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針，搭載厚度3.1毫米自家製的2968自動上鏈陀飛輪機芯，小時、分鐘顯示，在6點鐘位置設有鈦金屬陀飛輪，動力儲存50小時，精鋼錶帶搭配AP字樣折叠釦，防水約50米。（價格待定/圖片：品牌提供）

超薄陀飛輪是意外收穫

品牌表示是次飛行陀飛輪自動上鏈腕錶是件意外收鑊，本來是同步開發7121和2968機芯，但後者因多了一項極大挑戰，就是必須在不變換Jumbo錶殼的原有比例的大前提下，錶匠要將自動上鏈機制與飛行陀飛輪合二為一。經多番努力，終成功製造厚度僅3.4毫米的飛行陀飛輪自動上鏈機芯，為50周年送上最薄的厚禮。

▲ 透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可鑑賞機芯零件的手工精修裝飾，將動感十足的經典倒角打磨與富有現代感的traitstires紋飾相結合，加上為50週年紀念特製的專屬擺陀加持，跟隨錶殼材質而定。（圖片：品牌提供）

當然，品牌會推出給錶迷與眾同樂的紀念作——皇家橡樹系列Jumbo超薄腕錶39毫米版本，以1972年原版作藍本，備有精鋼、鉑金、18K玫瑰金和18K黃金４款選擇。為了與時並進，品牌放棄當年由日內瓦Stern兄弟錶面工坊開發以電鍍法製作方法，採用PVD（物理氣相沉積）鍍膜技術製作錶盤上那經典的「雲夜藍50」色調PetiteTapisserie小型格紋錶面……

▲ 皇家橡樹系列JUMBO超薄腕錶：錶徑39毫米，精鋼錶殼，厚度8.1毫米，錶面飾以雲夜藍50色調PetiteTapisserie小型格紋錶面、搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針，搭載自家製7121自動上鏈機芯，小時、分鐘與日期指示，動力儲存55小時，精鋼錶帶搭配AP字樣折叠釦，防水約50米。（$257,000/圖片：品牌提供）

最後品牌新聞稿這樣交代：

仍然朝氣 蓬勃的系列，將在未來數年甚至數十年中繼續帶給錶迷一波波巨大驚喜，敬請拭目以待。

大概，愛彼錶已知己為天所命，非虛生也。

產品查詢︰2522 0622