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【綠色債券】2.5厘零售綠債周五截止認購　加息環境短炒不一定穩賺？

綠色金融 16:20 2022/05/05

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首批政府發行的零售綠色債券 （新上市編號：04252） 將於5月6日下午2時截止認購。零售綠債提供最低年息為2.5厘，成為不少收息一族的目標。不過，在加息環境之下，不利債券價格走勢，通脹掛鈎債券iBond（04246、04239）近日更一度跌穿100元的票面價，低見99.85元。有意短炒零售綠債的投資者，或要考慮另作部署。

【長揸VS短炒？ 致富郭家安：首日即沽回報未必較好：按此

美國自今年3月份首次加息25個基點後，5月議息會議後一如市場預期加息0.5厘，正式進入加息周期。市面上亦有分析跟據過往iBond上市首日的表現，預計零售綠債上市即沽每手可望獲利近300元，但投資者亦要留意，在加息環境之下，一般都會不利債券價值的走勢。有意短炒綠債的投資者，或可留意近日iBond的價格變動。2023年到期的通脹掛鈎債券 （04239） 上市至今曾最高見104.95元，惟近日一度跌穿100元的票面價，曾低見99.85元。而2024年到期的通脹掛鈎債券 （04246） 上市至今曾最高見104.05元，惟近日亦曾低見99.85元。

【專家建議認購5手或以上 持3年每手最少賺$750息：按此

但是，若投資者打算長綫收息持有至到期日，則不受短期債券價格波動所影響，持3年每手最少賺750元息。在長揸或短炒綠債時，投資者應考慮通脹環境及加息之下，哪個因素對綠債價格影響較大。如有資金需要的投資者，可考慮待債價表現好時先沽出獲利，若3年內沒有資金需要，則可考慮收息至到期日。

更多有關於綠債認購詳情，請瀏覽【綠色債券懶人包】

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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