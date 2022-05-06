209萬最強新一代　Land Rover Defender 110 P525 V8

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要令一部淨重超過2,600公斤的SUV跑快點，最直接方法，當然就是換上馬力更大的引擎。這部Land Rover Defender 110 P525 V8，起用一副5公升V8超級增壓引擎，最大馬力525PS，雖然不至於令車輛變得飛快，但其加速反應，實在較之前的P400凌厲不少。
最初來港的新一代Defender車系，既有90的3門短陣版，也有110的5門長陣版，動力系統則有使用兩公升直4 Turbo引擎的P300，以及由3公升直6 Turbo加上48V微型混能系統的P400。至於P525，則是暫時來說力量表現最剛猛的版本。
系列中暫時最強
這副引擎，在Land Rover和同集團的積架車廠中已沿用多時，特點是力量範圍甚為寬廣，63.73kgm峰值扭力於2,500至5,500rpm一直存在。
這數值亦較之前測試的P400增加了接近8kgm，幾乎等如一部日本K-Car的扭力水平，令P525加速明顯較P400快得多，而且P525又增設了軚盤轉檔撥片，只要將行車模式切換至Sport或Dynamic，駕駛者便有更大自主權，去決定車輛何時加速升檔或減速降檔。
不過在整體操控上，P525 Defender 仍說不上是部很具跑格的SUV。沒錯，它的氣壓懸掛作過強化，又換上直徑較粗的車底防傾桿，理論上彎路操控能力會厲害一點。可是在高速行駛時，車內乘客仍會感到懸掛屬偏軟一類，特別在山路上，車身傾側依然明顯，畢竟車身實在太重，引擎輸出強弱，並不能減低其轉向時的重心轉移惰性。
仍有升級餘地
假若Defender迷希望得到像Mercedes-AMG G 63那樣的強悍彎路表現，大概要多等一會，讓Land Rover車廠正式推出傳聞中的SVR或SVX超強版本方可。
而跟之前的P400比較，P525的車廂裝潢升級了，不少位置改用更高級的Windsor皮革，中控台的觸控屏幕則增大至11.4吋，但就移走了尾排的收摺式座椅，變成一部5座版SUV。
外形上的改動則包括22吋輪圈，還有黑色的頭燈燈框和鬼面罩等。Defender 110 P525 V8的售價是208.8萬港元，較P400大概貴6成，是否值得，真是百份百的個人選擇。
規格表
售價︰$2,088,000起
車型︰5門5座位SUV
引擎︰4.999公升V8汽缸配超級增壓器
活瓣操作︰頂置雙凸輪軸操作（每汽缸4活瓣）
最大馬力︰525PS / 6,000-6,500rpm
峰值扭力︰63.73kgm / 2,500-5,500rpm
驅動形式︰前置引擎、四輪驅動、8前速自排
懸掛︰前~雙願骨／後~多連桿，配電子氣壓吸震筒
制動︰前／後~通風碟
車身長 X 闊 X 高︰5,018 X 2,008 X 1,967mm
輪軸距︰3,022mm
離地距︰218-290mm
最大涉水深度︰900mm
車重︰2,678kg
輪胎︰前／後～275/45R22
0-100km/h加速︰5.4秒
極速︰240km/h
平均耗油量︰14.7-15.1L / 100km
查詢︰British Motors（2821 7147）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌