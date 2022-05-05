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【美國加息】儲局未擬單次加息0.75厘出乎預期　料經濟可軟着陸

個人增值 17:35 2022/05/05

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聯儲局在5月份議息會議後公布加息50個基點至0.75至1厘，為2000年5月以來首次上調利率50個基點。此外，央行計劃6月起縮減資產負債表，由最初每月縮表475億美元，3個月後規模倍增至950億美元。

儘管美國聯儲局的行動符合市場預期，但投資者最初的反應不大，直至主席鮑威爾在新聞發布會上回應記者提問，股市才明顯反彈。鮑威爾表示，在未來幾次的會議上，加息50個基點將是合適的，並稱沒有積極考慮加息75個基點。美國3大股票指數在美國時間4日收市漲2.8％至3.2%。

市場原來預期聯儲局在6月加息75個基點、在計及5月份議息會議及未來3次會議，合計加息超200個基點的可能性達到35%。因此鮑威爾的這番言論令投資者感到驚訝，這對債券和股票市場都是積極的。美國2年期國債收益率下跌14個基點至2.64%。

經濟軟着陸可期

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新報告指，該行觀點與聯儲局基本一致。正如鮑威爾所指，俄烏衝突和中國封控措施對供應端造成了額外的衝擊，這些都增加通脹壓力，使央行壓抑通脹的工作變得更加困難。然而，該行仍然相信經濟能夠軟着陸。

總體而言，美國家庭和企業資產負債表都強勁，即使利率上升，消費和投資也料將繼續增長。另外，過去1年過熱的商品價格將大幅下滑，這應有助於整體通脹降溫，減輕聯儲局將利率提高至遠高於中性水平的壓力。瑞銀預計3月個人消費支出價格指數（PCE）為6.6%，到年末前料將降至4%以下，這應允許當局在利率升至2.5%左右的中性水平後，加息周期得以暫停。

按照該行的基本情景預期，即增長和通脹溫和放緩，美股今年底有望進一步走高。投資者在投資策略上有4方面可考慮，包括投資於價值板塊、應對利率走高和通脹上行、為投資組合進行對冲，以及駕馭好市場波動性。

 

責任編輯：鄭樂怡

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