【理財個案】25歲月入2萬買細價股坐艇　如何重整投資組合助部署買樓？

不少投資新手初入市時，或會選擇細價股入手，希望能夠以小博大，以賺取較高的利潤。有讀者今年25歲，投資組合主要都是為細價股為主，現時部分仍在坐艇。作為家庭收入支柱，他同時要兼顧工作及進修，更希望能夠憑一己之力買樓提升生活水平。他應該如何重整投資組合？有哪些股份應該沽出？看看龔成如何回答？

讀者：

你好，本人現時25歲，在考取專業特許秘書資格，還有計劃獨力存錢買樓提升生活水平。

現時我月入21,500元，月頭我會留起5,000元，全家花費大約13,000元，學費每月1,500元，剩下2,000元備用。

之前我買了一些股份，全部一手：

不少股買入後跌得很厲害，有些細價股，也不知何年何月才能翻身。我應該採用甚麼方法來穩定地賺取收益呢？有些細價股是否應該斬倉？

經過過去股市的波幅，我有點怕自己不會玩股市，會輸了所有積蓄，畢竟我要養全家。

龔成：

細價股也有好壞之分，若該公司的業務本質穩定，市值不算太細，而且認真做生意，這類股票仍有投資的價值。

否則市值太小，如低於10億元，生意不穩，賺錢能力又弱，過往無派息，股價波動大，市場經常炒賣這股，而該公司又不務正業，甚至公司炒自己的股票，這類股當然不宜沾手。

只要你明白股票的本質是企業，你就知道股票的真正價值，亦不用怕股票。因為只要所選的都是優質企業的股票，也有機會守得到，因企業總有一定的價值，若然是本質有問題的股票，那股價跌9成也是平常事。

以下較有質素的，包括：

這幾隻可算是較值得守落去，因為這些企業的本質不算差，再跌有限，同時有較大的翻身機會，但部分距離你買入價有一段距離，所以要較長時間才有機會返到買入價。至於華泰證券 （06886） ，本質雖不是太差，但業務波動，加上你在熱炒期買入，要較有耐性。

至於其他，質素較一般般，甚至有些是無質素，你最好賣出。

以你上述買股的價位，我相信不少都是2015年大時代股市高位時買入的，其實股票並不可怕，可怕的是市場氣氛，市場氣氛最好時，就是最危險的時候。

其實，對大部分投資者來說，用平均入市法是最好的，可能你已怕股市風險，其實可以選擇指數基金作為投資，因風險不高。

最好的方法是以月供的形式進行，至於個股、以及捕捉買入時機，相信未必太適合你。

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