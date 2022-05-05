  • 27°C
香港時間 : 2022505日 (週四) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【理財個案】25歲月入2萬買細價股坐艇　如何重整投資組合助部署買樓？

15:35 2022/05/05

分享：

分享：

不少投資新手初入市時，或會選擇細價股入手，希望能夠以小博大，以賺取較高的利潤。有讀者今年25歲，投資組合主要都是為細價股為主，現時部分仍在坐艇。作為家庭收入支柱，他同時要兼顧工作及進修，更希望能夠憑一己之力買樓提升生活水平。他應該如何重整投資組合？有哪些股份應該沽出？看看龔成如何回答？

讀者：

你好，本人現時25歲，在考取專業特許秘書資格，還有計劃獨力存錢買樓提升生活水平。

現時我月入21,500元，月頭我會留起5,000元，全家花費大約13,000元，學費每月1,500元，剩下2,000元備用。

之前我買了一些股份，全部一手：

不少股買入後跌得很厲害，有些細價股，也不知何年何月才能翻身。我應該採用甚麼方法來穩定地賺取收益呢？有些細價股是否應該斬倉？

經過過去股市的波幅，我有點怕自己不會玩股市，會輸了所有積蓄，畢竟我要養全家。

龔成：

細價股也有好壞之分，若該公司的業務本質穩定，市值不算太細，而且認真做生意，這類股票仍有投資的價值。

否則市值太小，如低於10億元，生意不穩，賺錢能力又弱，過往無派息，股價波動大，市場經常炒賣這股，而該公司又不務正業，甚至公司炒自己的股票，這類股當然不宜沾手。

只要你明白股票的本質是企業，你就知道股票的真正價值，亦不用怕股票。因為只要所選的都是優質企業的股票，也有機會守得到，因企業總有一定的價值，若然是本質有問題的股票，那股價跌9成也是平常事。

以下較有質素的，包括：

這幾隻可算是較值得守落去，因為這些企業的本質不算差，再跌有限，同時有較大的翻身機會，但部分距離你買入價有一段距離，所以要較長時間才有機會返到買入價。至於華泰證券 （06886） ，本質雖不是太差，但業務波動，加上你在熱炒期買入，要較有耐性。

至於其他，質素較一般般，甚至有些是無質素，你最好賣出。

以你上述買股的價位，我相信不少都是2015年大時代股市高位時買入的，其實股票並不可怕，可怕的是市場氣氛，市場氣氛最好時，就是最危險的時候。

其實，對大部分投資者來說，用平均入市法是最好的，可能你已怕股市風險，其實可以選擇指數基金作為投資，因風險不高。

最好的方法是以月供的形式進行，至於個股、以及捕捉買入時機，相信未必太適合你。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】25歲月儲1.8萬計劃下年買樓　持倉潛力股比例偏多應點調整？
2022/04/28
【理財個案】25歲月儲1.8萬計劃下年買樓　持倉潛力股比例偏多應點調整？
博客 - 【理財個案】師奶炒熱門股自以為「股神」　蝕晒仔女儲蓄應點調整組合？
2022/04/21
【理財個案】師奶炒熱門股自以為「股神」　蝕晒仔女儲蓄應點調整組合？
博客 - 【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？
2022/04/14
【理財個案】一家三口擬3年後移居英國　如何滾存置業資金及生活費至250萬？
博客 - 【理財個案】4旬婦月入5.5萬剛喪偶　如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？
2022/04/07
【理財個案】4旬婦月入5.5萬剛喪偶　如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？
博客 - 【理財個案】47歲一家之主收入不穩　持500萬怎增現金流幫補家庭開支？
2022/03/31
【理財個案】47歲一家之主收入不穩　持500萬怎增現金流幫補家庭開支？
港股 股票 蘇創燃氣（01430） 國際家居零售（01373） 聯合醫務（00722） 莎莎國際（00178） 慕詩國際（00130） 恒基發展（00097） 招商銀行（03968）

上一篇文章

【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月5日）

下一篇文章

【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略
【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略
【綠色債券】專家建議認購5手或以上　持3年每手最少賺$750息
【綠色債券】專家建議認購5手或以上　持3年每手最少賺$750息
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月25日更新）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月25日更新）
【港元定存】7天港元定存比較　存100萬可賺息約$1,110
【港元定存】7天港元定存比較　存100萬可賺息約$1,110
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月5日）
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至5月5日）
【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作
【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款