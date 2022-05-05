【收息股】美國加息銀行股受惠　盤點本地銀行股股息率　最高近6%

美國聯儲局一如市場預期在議息會議後宣布加息0.5厘。息口的轉變對股票市場的不同板塊都會帶來影響，而加息一般都會增加銀行的淨息差收入，因此對銀行股有利，再加上銀行股普遍派息穩定，適合「食息一族」穩陣賺息。以下將為大家比較股息率逾3厘的本地銀行股。

■本地銀行股股息率比較■

（按股息率低至高排序）

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在多間本地銀行之中，東亞銀行 （00023） 的股息率近5.9厘，為全行最高。有投資銀行預測其貸款增長放緩，但料其將受惠於美國加息步伐加快，從而獲得更高的淨利息收入。

另外，該行在3月初宣布訂立協議，出售藍十字全部已發行股本，以及間接全資附屬Blue Care 80%股權。出售事項完成後，東亞預計將錄得約15.34億元利潤。有市場分析指，此出售收益高過預期，東亞亦有提及所得款項用途可能包括回報股東，令人憧憬將有機會派特別股息。

另一間股息率逾5厘的銀行股為大新銀行集團 （02356） ，雖然其去年度純利錄得11%增長，但表現差過市場預期，相信是受到對重慶銀行 （01963） 的減值損失及保險盈利減少的拖累。不過，在淨息差前景將會更好的情況下，這些負面因素有望被抵銷。

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責任編輯：鄭樂怡

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