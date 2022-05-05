【ESG】管協夥CFA協會　推環球ESG投資專業證書課程

環境、社會和企業管治（ESG）的重要性日益提升，加上市場對ESG專才的需求大增，香港管理專業協會（管協）與CFA協會攜手，於HKMA環球ESG教育及研究中心（GC-ESG）推出環球ESG投資專業證書課程。該課程將採用獲聯合國《負責任投資原則》（PRI）認可的CFA協會ESG投資資格證書官方課程大綱和教材，以協助學員為考取CFA協會ESG投資證書做好準備。

【調查：僅3成受訪者了解ESG概念 近半計劃在未來一年內投資相關產品：按此】

該證書課程旨在滿足投資從業員的需要，協助他們掌握如何分析ESG因素，以及將其納入日常的投資分析實踐中。課程亦適合從事銷售和分銷、財富管理、產品開發、財務建議、諮詢和風險等工作而有意了解相關ESG事宜的人。

課程主題包括：

ESG簡介

ESG市場

環境因素

社會因素

企業管治因素

參與互動和盡職治理

ESG分析、估值與整合

ESG投資組合之構建與管理

投資授權、投資組合分析及客戶報告

【香港ESG表現全球第4 內地市場排名較去年跌9位：按此】

香港管理專業協會管協總裁胡志君表示，由於香港的銀行、上市公司、資產管理公司和保險公司都必須於2025年或之前達到ESG披露要求，因此本港需要更多這方面的專才協助企業將ESG原則納入其商業策略之中，這對金融服務業而言尤其重要。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）亦指，無論是把ESG要素融入投資流程，還是就重要的ESG議題提供專業意見和解決方案，金融服務業都肩負着重要的角色。管協的環球ESG投資專業證書課程以CFA協會的ESG投資證書官方課程為藍本，相信能為從事投資工作的專業人士提供其所需的知識和技能，讓他們更加了解ESG這個富有挑戰性的議題。

整個課程時數為12小時，為費用為13,500元，管協會員可享有500元優惠，完成CFA協會ESG證書者亦可享有8,000至8,500元的優惠價。即日起至5月20日前報讀更可享300元的早鳥優惠。

了解更多資料，請瀏覽環球ESG投資專業證書課程。

責任編輯：李瑩

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