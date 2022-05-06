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【消費優惠】聖安娜麵包+飲品$13起　魚尚屯門店開業買滿$30送指定飯糰

精明消費 07:00 2022/05/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 聖安娜：麵包+飲品13元起

聖安娜餅屋全新ALL DAY COMBO登場，自選紐西蘭牛油雞尾包或脆皮菠蘿包，配雀巢咖啡、Minute Maid果粒橙/蘆薈青提，組合價只需13元；配搭自選火腿蛋包或雞肉腸仔包，組合價只需14元！優惠期由即日起至6月15日。


  •  

2. 魚尚：屯門店開業買滿30元即送指定飯糰

魚尚屯門愛定商場分店正式開業，於開業首兩日期間（5月5至6日），凡惠顧滿30元即送指定款式飯糰；於5月10日至5月11日，原價18元的三文魚雙式軍艦（6件）減至12元，並會於下午1時及5時兩個時段，分別限量200份，先到先得，售完即止！

另外，於5月12日至5月13日，凡惠顧滿50元即送「絲滑奶茶」 （原價： 12元）；於5月14至5月15日，凡惠顧滿80元即送「魚尚大粒米太郎布袋」  （價值68元）；於5月5日至5月18日，買任何兩件飯糰即減3元、買三件飯糰即減5元！要留意每人每次限購兩盒。

    點擊圖片放大

地點：新界屯門友愛路友愛邨愛定商場，Zone S一樓，S118號舖

3. DONKI會員感謝祭  購物滿200元享低至38折換領指定產品

即日起至5月31日，Don Don Donki為慶祝DONKI App會員登記人數突破200萬，於會員感謝祭推出超過10件精選商品，單一購物滿200元即可以低至38折價換領任何兩件。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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