【消費優惠】OK便利店會員優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$44/2件 精明消費 09:00 2022/05/06 分享： 分享： OK便利店今期會員尊享WOW價優惠，Häagen-Dazs脆皮雪糕批44元有2件！雀巢牛奶公司高鈣脫脂牛奶10元有2盒，仲有更多優惠可以留意下圖。要留意是次優惠期至5月11日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-Eleven Snoopy家品及精品開放預購 KF94口罩$99起 今日 【消費優惠】7-Eleven Snoopy家品及精品開放預購 KF94口罩$99起 【消費優惠】Donki中環店DON期必買 本鮪三點盛$178／盒 2022/05/05 【消費優惠】Donki中環店DON期必買 本鮪三點盛$178／盒 【消費優惠】Market Place by Jasons精選食材優惠 美國長柄士多啤梨每盒$109 2022/05/05 【消費優惠】Market Place by Jasons精選食材優惠 美國長柄士多啤梨每盒$109 【消費優惠】一田購物優惠日eShop網上率先買 4大主題必搶筍貨！ 2022/05/04 【消費優惠】一田購物優惠日eShop網上率先買 4大主題必搶筍貨！ 【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞 買波霸奶茶系列第2杯半價 2022/05/04 【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞 買波霸奶茶系列第2杯半價 便利店 退休 經濟 OK便利店 產品 財務自由