【消費優惠】7-Eleven Snoopy家品及精品開放預購　KF94口罩$99起

今期7仔預購有一系列Snoopy家品及精品，當中包括美國康寧CorningWare Snoopy方形雙耳鍋及餐具套裝低至349元起、Snoopy可摺疊收納箱299元、趣緻造型坐墊179元、香港製造Snoopy KF94立體口罩99元起，仲有精美床具等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

產品預購流程：

Click入7-Eleven預購

儲存「產品條碼」圖像

於7-Eleven店舖出示「產品條碼」及付款

憑收據於取貨日期到同一店舖取貨，並保留收據作保養用途

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經