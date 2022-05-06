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【消費優惠】7-Eleven Snoopy家品及精品開放預購　KF94口罩$99起

精明消費 09:00 2022/05/06

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今期7仔預購有一系列Snoopy家品及精品，當中包括美國康寧CorningWare Snoopy方形雙耳鍋及餐具套裝低至349元起、Snoopy可摺疊收納箱299元、趣緻造型坐墊179元、香港製造Snoopy KF94立體口罩99元起，仲有精美床具等。

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產品預購流程：

  • Click入7-Eleven預購 
  • 儲存「產品條碼」圖像
  • 於7-Eleven店舖出示「產品條碼」及付款
  • 憑收據於取貨日期到同一店舖取貨，並保留收據作保養用途

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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