【消費優惠】7-Eleven Snoopy家品及精品開放預購 KF94口罩$99起 精明消費 09:00 2022/05/06 分享： 分享： 今期7仔預購有一系列Snoopy家品及精品，當中包括美國康寧CorningWare Snoopy方形雙耳鍋及餐具套裝低至349元起、Snoopy可摺疊收納箱299元、趣緻造型坐墊179元、香港製造Snoopy KF94立體口罩99元起，仲有精美床具等。 ▼點擊圖片放大 +8 +7 產品預購流程： Click入7-Eleven預購 儲存「產品條碼」圖像 於7-Eleven店舖出示「產品條碼」及付款 憑收據於取貨日期到同一店舖取貨，並保留收據作保養用途 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】OK便利店會員優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$44/2件 今日 【消費優惠】OK便利店會員優惠 Häagen-Dazs脆皮雪糕批$44/2件 【消費優惠】Donki中環店DON期必買 本鮪三點盛$178／盒 2022/05/05 【消費優惠】Donki中環店DON期必買 本鮪三點盛$178／盒 【消費優惠】Market Place by Jasons精選食材優惠 美國長柄士多啤梨每盒$109 2022/05/05 【消費優惠】Market Place by Jasons精選食材優惠 美國長柄士多啤梨每盒$109 【消費優惠】一田購物優惠日eShop網上率先買 4大主題必搶筍貨！ 2022/05/04 【消費優惠】一田購物優惠日eShop網上率先買 4大主題必搶筍貨！ 【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞 買波霸奶茶系列第2杯半價 2022/05/04 【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞 買波霸奶茶系列第2杯半價 口罩 7－Eleven 產品 電子支付 家具 網購平台 商場 商場活動 美食 裝修設計