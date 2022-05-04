【存息優惠】富邦推新資金定期存款快閃優惠 12個月港元定存達2.1厘 收息攻略 17:35 2022/05/04 分享： 分享： 富邦銀行推出新資金定期存款快閃優惠，推廣期至5月13日。 個人客戶以等值50萬元或以上的全新資金或兌換資金，開立港元或美元定期存款戶口，即可享以下特惠年利率。港元定存起存額為50萬元，存入12個月的年息達2.1%。 ▼點擊圖片放大 要注意優惠名額有限，額滿即止，該行可隨時就優惠作出調整。 責任編輯：鄭樂怡 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定存】7天港元定存比較 存100萬可賺息約$1,110 2022/05/03 【港元定存】7天港元定存比較 存100萬可賺息約$1,110 【存息優惠】渣打新推2年港元定存 起存額10萬 年息2.2厘 2022/04/28 【存息優惠】渣打新推2年港元定存 起存額10萬 年息2.2厘 【人民幣定存】1年人民幣定存存息比較 存50萬元期滿賺逾1.5萬元利息 2022/04/26 【人民幣定存】1年人民幣定存存息比較 存50萬元期滿賺逾1.5萬元利息 【存息優惠】天星銀行夥八達通推開戶優惠 成功開戶送$100及2%港元定存加息券（附邀請碼） 2022/04/25 【存息優惠】天星銀行夥八達通推開戶優惠 成功開戶送$100及2%港元定存加息券（附邀請碼） 【港元定存】3個月港元定存比較 邊間年息高達6.8厘？ 2022/04/19 【港元定存】3個月港元定存比較 邊間年息高達6.8厘？ 富邦銀行 定期存款 銀行 港元 美元