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【存息優惠】富邦推新資金定期存款快閃優惠　12個月港元定存達2.1厘

收息攻略 17:35 2022/05/04

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富邦銀行推出新資金定期存款快閃優惠，推廣期至5月13日。

個人客戶以等值50萬元或以上的全新資金或兌換資金，開立港元或美元定期存款戶口，即可享以下特惠年利率。港元定存起存額為50萬元，存入12個月的年息達2.1%。

    點擊圖片放大

要注意優惠名額有限，額滿即止，該行可隨時就優惠作出調整。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

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欄名 : 存款收息

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