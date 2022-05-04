【網絡熱話】移英不似預期　港人一年後回流　因為讀咗個Master亦無用武之地？

近年移民的港人不少，有人考慮周詳訂好計劃所以移民，亦有人只因跟大趨勢所以選擇移民。移民要準備的事情多到難以想像，移居後要適應的問題亦多到令人難以消化。首輪移民潮下，不少港人已移民一年多，有人過得很開心，亦有人因為不適應而最終選擇回流香港。

近日有位網民於討論區分享其親戚的故事，網民的親戚原本在香港公司做到總監職級，收入財政穩健，因為一直看網上移民的故事，在年多前坐言起去舉家移英。可惜移英後，自己的專長在當地未能發揮所長，又找不到合適的工作，最後只好轉做基層工作。在一次教導孩子要好好讀書的過程中，孩子在壓力下爆發，直言為甚麼爸爸碩士畢業，卻要在英國做基層的工作，反問讀書真的有用嗎？

孩子所問的這個問題，亦為各位打工仔帶來另一個值得深思的問題：到底在這個社會，讀書是不是就一定保證可以找到一份理想的工作呢？而學歷在香港社會是如此看重，但在世界的另一國度會不會又有點不一樣呢？分享故事的網民表示，最終這家人決定回流香港。

移民的故事沒有完結，我們也可以思考更多。讀書沒錯是很重要，但這個思維是不是應該要改變過來？在現今世代大家是否更應思考自己的搵食能力是不是不可被取代？又或者社會需要的是不是只是一張畢業證書？還是一項個人專長或技能？

世界一直在改變，除了有基本的入場券以外，打工仔們也是時候思考個人的能力能否在全球都用得到呢？這樣才可以讓自己即使在不熟悉的地方生活，都能夠賺錢生活。

責任編輯：陳玉蓮

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