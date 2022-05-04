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【品味投資】張大千「仿王希孟千里江山圖」以3.7億成交　成蘇富比歷來最高成交價中國書畫

16:55 2022/05/04

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蘇富比中國書畫春拍已於4月30日圓滿結束，其中張大千畫作「仿王希孟千里江山圖」成為全場最高成交價拍品，以3.7億港元成交，刷新張大千書畫拍賣紀錄，同時亦成為蘇富比歷來最高成交價之中國書畫拍品。

【蘇富比中國書畫拍賣張大千「煙寰青城圖」　最高估價4,000萬：按此

蘇富比指，由張大千創作的「仿王希孟千里江山圖」成為全場最高成交價拍品，經過長達18分鐘的激烈競投，逾50次叫價，由亞洲私人藏家以3.7億港元投得，不但刷新張大千書畫拍賣紀錄，更成為蘇富比歷來最高成交價之中國書畫拍品，以及香港蘇富比歷來第二高成交價之藝術品。 

邵逸夫收藏拍賣品全數成交

除此之外，是次拍賣的亮點為邵逸夫爵士11幅近現代名家書畫作品，他的收藏品全數成交，當中有2幅畫作以超出最高估價成交。分別是張大千「水殿風來暗香滿」，以819萬港元成交，成交價超出最高估價500萬元的1.6倍。另外一幅作品為傅抱石「虹飛千尺走雷霆」以693萬港元成交，其最高估價為600萬。

■蘇富比中國書畫春季拍賣焦點拍品成交結果■

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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