【福布斯南韓名人榜】人氣男團再膺榜首　年收入7.8億　劉在錫今年排第幾？

有不少港人都是南韓樂團的粉絲，加上留家抗疫韓劇成為了最好的陪伴，可能大家已經慢慢地迷上劇中的主角。南韓版《福布斯》雜誌公布了「2022南韓最具影響力名人」排行榜，本網整理出10大名人排名，位於第一及第二名的均是人氣組合，馬上睇吓有無你心水啦！

尹汝貞首次晉身排行榜

南韓雜誌《福布斯》列出的「2022南韓最具影響力名人」排行榜，是根據名人的年收入、媒體報道、社交網人氣及廣播影響力4個指標計算總分，而選出名次。列於榜首的是人氣男團防彈少年團（BTS），這是繼2018年、2020年和2021年之後，防彈少年團第4次登頂。南韓《福布斯》根據The Wealth Record的數據進行了估算，BTS 2022年的收入達1億美元（約7.84億港元）是收入最高的名人，位列第2的同樣是南韓樂壇人氣組合BLACKPINK，在4項指標中，社交媒體和收入排名第2，媒體排名第9，但在廣播方面排名前十。



值得一提，於2021年榮獲奧斯卡最佳女配角的《農情家園》女星尹汝貞，首度入榜晉身第8位，而南韓著名綜藝節目主持人劉在錫則下跌了2位，今年排名第9位。

■福布斯「2022南韓最具影響力名人」排行榜■

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責任編輯：區祖飛

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