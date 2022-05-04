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【加息策略】加息步代快過預期　家庭債務邊項應優先處理？

14:15 2022/05/04

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上篇文章講到美國加息對存款利息及借貸成本的影響，本篇會主要集中講述對債券利息收入及家庭財政的影響。

加息對債券利息收入的影響

債券孳息主要由兩部分組成，分別是利率和信貸息差，後者反映個別發行商的獨有風險，而利率則代表所有債券以某種貨幣計價的基本利率，並且可彌補投資者承受的基本經濟風險。利率或孳息與債券價格呈反向關係，因此，如果市場預料利率將會向上，債券孳息亦會上升，就會促使債券價格下跌，反之亦然。

另外，在加息周期期間，債券的吸引力會減少。舉個例，若債券價格為1,000元，派3厘息，在銀行息口較低，例如2.8厘的時候，債息會顯得吸引。但若息口向上調整至3.2厘時，債券利息比起存款利息的吸引力就會下降，債券價格有可能降低以提高吸引力，投資者須小心比較回報。

加息對家庭財政的影響

一般香港家庭涉及的債務可能是有多項，大家在衡量利息開支增加對整體家庭財政的影響時，應將所有債務一併考慮，尤其是一些高息和有抵押品的債項，應優先處理，然後確保有能力繼續承擔家中必要開支，例如交租、按揭供款和子女學費等。有需要的話應調整消費，避免入不敷支。

 

責任編輯：鄭樂怡

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