【加息部署】美國再加息50個基點　對香港人投資理財有咩影響？

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【加息部署】加息步伐快過預期 家庭債務邊項應優先處理？
美國自今年3月份首次加息25個基點後，5月議息會議後一如市場預期加息0.5厘，正式進入加息周期，而且加息步伐較以往有所加快，這對投資者、甚至是市民的生活有何影響？
由於美元是全球流通的國際貨幣，其利率政策對全球經濟帶來的影響深遠。若其他國家及地區不跟隨美國加息，將造成息差，導致資金流出。而香港實行聯繫滙率制度，港元與美元掛鈎，因此金管局在美國宣布加息後會否上調基本利率成關注焦點。
在加息周期開始後，這些息口的變化往往會對普羅大眾的投資理財構成影響，本網將會從存款利息、借貸成本、債券利息及家庭財政等方面作分析，讓大家能夠參考並作出部署。以下先從存息及貸息方面，談談加息對大家生活的影響。
對存款利息的影響
在美國展開加息周期，香港銀行為了避免資金流走，往往會推出一些優惠的定期存款計劃，以更吸引的利率回報留住存戶的資金，因此一般來說投資組合中儲蓄比例較高的投資者會受惠。
不過，這並不是一定會出現的情況，香港銀行過去亦曾試過因為資金充裕，而毋須提升存款利率以吸引客戶存入資金。
對借貸成本的影響
雖然加息可以增加我們的儲蓄回報，但同時亦會推高借貸成本，大家在此時期作借貸必須要留意相關風險。當中最大影響莫過於樓宇按揭，這是很多香港家庭最大筆的債項。
由於按揭貸款所涉及的金額大，而且年期長，因此對息口變化極為敏感，以買一個800萬的單位，借9成按揭及分30年還款為例，若按揭利率由2.5厘升至約2.625厘的話，每月供款可由28,449元升至28,938元，每年供款增加5,868元；若利率大升2厘至4.5厘，業主供款壓力將會大增，每月供款將增加逾8,000元，1年的供款開支將增近10萬元。
|加息對按揭供款的影響
|假設：800萬元的單位，借9成按揭及分30年還款，目前利息為2.5厘
|利率（假設全期定息）
|每月供款
|每月供款增加
|每年供款增加
|2.5厘
|28,449元
|-
|-
|2.625厘
（加息0.125厘）
|28,938元
|489元
|5,868元
|3厘
（加息0.5厘）
|30,355元
|1,906元
|22,872元
|3.5厘
（加息1厘）
|32,331元
|3,882元
|46,584元
|4.5厘
（加息2厘）
|36,481元
|8,032元
|96,384元
另外，除了按揭貸款之外，大學生的免入息審查貸款、私人借貸、孖展等借貸利率都有機會受影響。
如果想知道加息對債券利息及家庭財政有何影響，請留意下一篇分析。
責任編輯：鄭樂怡
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