【加息部署】市場憧憬美國本月加息50個基點　對香港人投資理財有咩影響？

美國自今年3月份首次加息25個基點後，正式進入加息周期，而且加息步伐較以往有所加快，市場估計本月的議息會議好大機會加息50個基點。

由於美元是全球流通的國際貨幣，其利率政策對全球經濟帶來的影響深遠。若其他國家及地區不跟隨美國加息，將造成息差，導致資金流出。而香港實行聯繫滙率制度，港元與美元掛鈎，因此金管局在美國宣布加息後會否上調基本利率成關注焦點。

在加息周期開始後，這些息口的變化往往會對普羅大眾的投資理財構成影響，本網將會從存款利息、借貸成本、債券利息及家庭財政等方面作分析，讓大家能夠參考並作出部署。以下先從存息及貸息方面，談談加息對大家生活的影響。

對存款利息的影響

在美國展開加息周期，香港銀行為了避免資金流走，往往會推出一些優惠的定期存款計劃，以更吸引的利率回報留住存戶的資金，因此一般來說投資組合中儲蓄比例較高的投資者會受惠。

不過，這並不是一定會出現的情況，香港銀行過去亦曾試過因為資金充裕，而毋須提升存款利率以吸引客戶存入資金。

對借貸成本的影響

雖然加息可以增加我們的儲蓄回報，但同時亦會推高借貸成本，大家在此時期作借貸必須要留意相關風險。當中最大影響莫過於樓宇按揭，這是很多香港家庭最大筆的債項。

由於按揭貸款所涉及的金額大，而且年期長，因此對息口變化極為敏感，以買一個800萬的單位，借9成按揭及分30年還款為例，若按揭利率由2.5厘升至約2.625厘的話，每月供款可由28,449元升至28,938元，每年供款增加5,868元；若利率大升2厘至4.5厘，業主供款壓力將會大增，每月供款將增加逾8,000元，1年的供款開支將增近10萬元。

加息對按揭供款的影響 假設：800萬元的單位，借9成按揭及分30年還款，目前利息為2.5厘 利率（假設全期定息） 每月供款 每月供款增加 每年供款增加 2.5厘 28,449元 - - 2.625厘

（加息0.125厘） 28,938元 489元 5,868元 3厘

（加息0.5厘） 30,355元 1,906元 22,872元 3.5厘

（加息1厘） 32,331元 3,882元 46,584元 4.5厘

（加息2厘） 36,481元 8,032元 96,384元

另外，除了按揭貸款之外，大學生的免入息審查貸款、私人借貸、孖展等借貸利率都有機會受影響。

如果想知道加息對債券利息及家庭財政有何影響，請留意下一篇分析。

責任編輯：鄭樂怡

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