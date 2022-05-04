  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【加息部署】市場憧憬美國本月加息50個基點　對香港人投資理財有咩影響？

14:15 2022/05/04

分享：

分享：

美國自今年3月份首次加息25個基點後，正式進入加息周期，而且加息步伐較以往有所加快，市場估計本月的議息會議好大機會加息50個基點。

由於美元是全球流通的國際貨幣，其利率政策對全球經濟帶來的影響深遠。若其他國家及地區不跟隨美國加息，將造成息差，導致資金流出。而香港實行聯繫滙率制度，港元與美元掛鈎，因此金管局在美國宣布加息後會否上調基本利率成關注焦點

在加息周期開始後，這些息口的變化往往會對普羅大眾的投資理財構成影響，本網將會從存款利息、借貸成本、債券利息及家庭財政等方面作分析，讓大家能夠參考並作出部署。以下先從存息及貸息方面，談談加息對大家生活的影響。

對存款利息的影響

在美國展開加息周期，香港銀行為了避免資金流走，往往會推出一些優惠的定期存款計劃，以更吸引的利率回報留住存戶的資金，因此一般來說投資組合中儲蓄比例較高的投資者會受惠。

不過，這並不是一定會出現的情況，香港銀行過去亦曾試過因為資金充裕，而毋須提升存款利率以吸引客戶存入資金。

對借貸成本的影響

雖然加息可以增加我們的儲蓄回報，但同時亦會推高借貸成本，大家在此時期作借貸必須要留意相關風險。當中最大影響莫過於樓宇按揭，這是很多香港家庭最大筆的債項。

由於按揭貸款所涉及的金額大，而且年期長，因此對息口變化極為敏感，以買一個800萬的單位，借9成按揭及分30年還款為例，若按揭利率由2.5厘升至約2.625厘的話，每月供款可由28,449元升至28,938元，每年供款增加5,868元；若利率大升2厘至4.5厘，業主供款壓力將會大增，每月供款將增加逾8,000元，1年的供款開支將增近10萬元。

加息對按揭供款的影響
假設：800萬元的單位，借9成按揭及分30年還款，目前利息為2.5厘
利率（假設全期定息） 每月供款 每月供款增加 每年供款增加
2.5厘 28,449元 - -
2.625厘
（加息0.125厘）		 28,938元 489元 5,868元
3厘
（加息0.5厘）		 30,355元 1,906元 22,872元
3.5厘
（加息1厘）		 32,331元 3,882元 46,584元
4.5厘
（加息2厘）		 36,481元 8,032元 96,384元

另外，除了按揭貸款之外，大學生的免入息審查貸款、私人借貸、孖展等借貸利率都有機會受影響。

如果想知道加息對債券利息及家庭財政有何影響，請留意下一篇分析。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【加息策略】加息步代快過預期　家庭債務邊項應優先處理？
今日
【加息策略】加息步代快過預期　家庭債務邊項應優先處理？
【健康增值】雨水來臨要袪濕　肥胖人士易有濕重
2022/05/02
【健康增值】雨水來臨要袪濕　肥胖人士易有濕重
【健康增值】兒童染新冠重症併發症機率高　醫生建議練習好清潔消毒程序
2022/05/02
【健康增值】兒童染新冠重症併發症機率高　醫生建議練習好清潔消毒程序
【健康增值】專家教路　注意睡眠窒息症8個警號
2022/05/01
【健康增值】專家教路　注意睡眠窒息症8個警號
【股神午餐】疫情影響停辦兩年　最後一屆巴菲特慈善午餐6月12日開拍
2022/04/29
【股神午餐】疫情影響停辦兩年　最後一屆巴菲特慈善午餐6月12日開拍
定期存款 儲蓄 銀行 港元 香港金融管理局 香港 加息 孖展 美國 聯繫滙率

上一篇文章

【加息策略】加息步代快過預期　家庭債務邊項應優先處理？

下一篇文章

【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作
【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作
【網絡熱話】見工已經介紹晒同事畀你識　係咪代表會請你？
【網絡熱話】見工已經介紹晒同事畀你識　係咪代表會請你？
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月27日）
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月27日）
【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略
【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略
【品味投資】富藝斯歷來最強陣容拍賣　Andy Warhol「花」最高估價9,400萬
【品味投資】富藝斯歷來最強陣容拍賣　Andy Warhol「花」最高估價9,400萬
【港元定存】7天港元定存比較　存100萬可賺息約$1,110
【港元定存】7天港元定存比較　存100萬可賺息約$1,110
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款