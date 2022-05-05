【消費優惠】一芳逢周二會員買兩杯飲料即減$15　金子半之助用消費券滿$300送優惠券

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今個5月逢星期二，一芳台灣水果茶會員以正價購買任何2杯飲料，即可減15元！

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2. 金子半之助：消費券惠顧滿$300即送第2碗半價優惠券

由即日起至5月31日，只要以八達通、Alipay、WeChat Pay或Tap & Go於金子半之助消費滿300元，即送第2碗半價優惠券，優惠券數量有限，送完即止！

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MaBelle官網推出限時優惠，指定款式低至7折，包括戒指、耳環、手鍊及頸鍊。原價1,900元的925純銀鑽石戒指項鍊套裝，現時只需1,330元；另外更有天然鑽石寶石吊墜8折。MaBelle官網更有全港免運送貨服務，心急人士如果趕住送禮亦可以揀門市取貨，最快3日內就拎得。

撰文：hket小編

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