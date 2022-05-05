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【消費優惠】一芳逢周二會員買兩杯飲料即減$15　金子半之助用消費券滿$300送優惠券

精明消費 07:00 2022/05/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一芳台灣水果茶：逢星期二會員買2杯飲料即可減$15

今個5月逢星期二，一芳台灣水果茶會員以正價購買任何2杯飲料，即可減15元！

    點擊圖片放大

2. 金子半之助：消費券惠顧滿$300即送第2碗半價優惠券

由即日起至5月31日，只要以八達通、Alipay、WeChat Pay或Tap & Go於金子半之助消費滿300元，即送第2碗半價優惠券，優惠券數量有限，送完即止！

3. MaBelle官網限時優惠低至7折

MaBelle官網推出限時優惠，指定款式低至7折，包括戒指、耳環、手鍊及頸鍊。原價1,900元的925純銀鑽石戒指項鍊套裝，現時只需1,330元；另外更有天然鑽石寶石吊墜8折。MaBelle官網更有全港免運送貨服務，心急人士如果趕住送禮亦可以揀門市取貨，最快3日內就拎得。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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