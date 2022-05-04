【投資展望】滯脹有利防守性股票跑出？

隨着俄烏局勢升溫，滯脹風險進一步加劇，在通脹高企下，經濟增長將持續放緩。施羅德投資策略研究團隊策略師Sean Markowicz表示，收入下降及成本上漲持續為利潤構成壓力，企業面臨重大挑戰，這種環境下，環球股票的表現往往受挫。

然而，Markowicz指這並不表示所有行業都將一損俱損，一些具備防守性，或通脹具正相關性的股票，能夠倖免的可能性將較其他股票大。該行相信，靈活的股票投資策略可利用此等表現差異捕捉機遇，並且將潛在的重大損失降至最低。

防守性股票似乎明顯跑出

滯脹通常對提供日常生活所需產品及服務的防守型企業有利，意味着這些企業的股價通常能夠在經濟放緩時維持較佳的穩定性。例如，無論通脹是否升溫，人們都需要購買食物，支付電費及租金，但他們或會選擇推遲購買新車或iPhone等周期性商品，直至價格回落才行動。

表現最佳的通常屬於防守性行業，如公用事業、必需消費品及房地產。相比之下，資訊科技、工業及金融等周期性行業則處於表現最為遜色之列。然而，有別於其他周期性行業，能源股通常可在滯脹環境下跑贏大市。由於能源企業的盈利與作為通脹指數關鍵組成部分的能源價格掛鈎，因此會出現這種情況亦相當合理。從定義上來看，通脹上升的時候，能源股應當造好。

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靈活配置不同行業及地區

Markowicz假設歷來滯脹期間的回報可以重來，而目前的地區行業權重同樣適用。在此情景下，英國及歐洲股市的每年回報預料將可分別跑贏環球市值加權投資組合4%及1%，反觀新興市場股市表現則落後0.6%，而美國及日本亦將落後0.5%。

當然，過往表現未必可作為日後的指引，而利率水平及美元走勢等宏觀經濟因素同樣可影響股市表現。縱使這樣，Markowicz指按地域進行戰術性部署或可在環球經濟陷入滯脹時為投資組合保駕護航。若投資者能夠更靈活地在不同行業、公司和地區進行配置，投資表現或將更出眾。

責任編輯：陳玉蓮

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