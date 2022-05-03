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【加息部署】加息周期展開　強積金策略不宜過分保守

個人增值 18:50 2022/05/03

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美國聯儲局將於5月4日議息，市場預期聯儲局將會加息0.5厘，面對加息步伐加快，對投資者的資產部署有何啟示？香港打工仔個個關事的強積金，又是否需要調整策略？

永明資產管理首席投資策略師雷志海早前接受本網訪問時表示，按照過去美國加息的經驗，美國加息周期一般維持1至2年左右。雷志海指，在加息期間，股票市場中一般以金融股板塊較受惠，而加息導致企業的借貸成本上升，對於一些業務不健全、負債較高的公司來說，會較為不利。

至於強積金部署方面，雷志海認為強積金始終是一項長綫的投資，因此他奉勸強積金投資年期較長的投資者，切勿採取太過保守的投資策略，例如只配置在貨幣或債券基金，因為在通脹上升的情況下，其實是得不償失。

不過即將退休的打工仔，則只能做穩陣的部署，雷志海指出，雖然一般情況下債券屬低風險組合，但無奈在加息及通脹持續高企的環境下，債券的表現都不太好，因此他建議目前情況較適宜選擇股債混合的基金，佔比可以是50%在股票，50%在債券，而愈接近退休的時間，股票的比重就要愈低。

＝＝＝＝＝

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退休 強積金 股票 財富及資產管理 香港 美國聯儲局 通脹 議息

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