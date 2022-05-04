【生活理財】信用卡超支的4個迹象

小心使用時，信用卡可以成為一種有用的金融工具。除了可以享受到方便外，亦可用來建立信用紀錄。不過，由於信用卡很方便，因此很容易超支。所以了解一些迹象以避免陷入債務危機是至關重要的。

信用卡可能是一個很好的工具，但應該小心使用它們。否則，花的錢很容易超出支付能力。特別是如果沒有每月全額支付餘額，信用卡利息費用可能會迅速增加。此外，信用卡債務會給影響信貸紀錄評分。

以下是你可能需要改變信用卡消費習慣的一些迹象：

1. 看到信用卡欠款結餘時會感到焦慮

如果在看到信用卡結餘時感到焦慮，那不是一個好兆頭。你可能開始花費超出可承受能力。如果見到較高的欠款，請花時間進行快速財務評估，以確保自己沒有陷入債務的風險。

2. 用信用卡前不會三思

在進行任何消費時，最好考慮自己是否負擔得起。日常消費用信用卡可帶來方便，但如果不經不覺進行太多高消費，則可能會陷入財務困境。開始養成在刷卡之前真正考慮清楚的習慣，仔細考慮可能會幫助你避免購買後悔恨和增加欠款。

3. 有結欠並支付利息

當你繼續拖欠信用卡欠款時，銀行將收取利息，而且利息費用可能會很昂貴，並且可能很快就會失控。你持有欠款的時間愈長，積累的債務就愈多。若你發現自己正面對這種情況，就是時候改變個人的支出和償還債務習慣以盡快糾正問題。

4. 沒有遵守預算

遵循預算是確保自己花的錢不超過收入的好方法。沒有預算，很容易過量使用信用卡。如果你不熟悉預算，預算應用程式可以幫手輕鬆整理收支，但自己也要有紀律執行輸入。一旦有了預算，就可以確保將卡餘額保持在較低水平。

如果你打算使用信用卡，請謹慎使用。建立預算、考慮購買決定、每月按時支付帳單，並旨在償還全部餘額以避免昂貴的利息費用。如果你目前正在處理信用卡債務問題，只要持之以恆去執行還款計劃，也是可以從債務中走出來，但當然最好是不要掉進去。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經