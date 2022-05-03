【職場福利】Airbnb允許全球員工自行決定上班模式　可以邊旅行邊工作

本港不少企業陸續恢復員工重回辦公室上班的安排，不過有外國大型企業自新冠疫情後實施在家工作安排，現時決定更彈性處理對員工回辦公室的安排。其中，美國大型出租住宿民宿網站Airbnb宣布員工上班新政策，他們可自由決定在家或辦公室工作，意味着允許員工可以永久在家工作。

允許員工彈性上班

Airbnb行政總裁布萊恩切斯基（Brian Chesky）日前透過電郵向全球員工發信，指Airbnb於過去2年間經歷了新冠疫情的影響，但同時其公司的收入創下紀錄，這些都是遙距工作下所產生的成果。故此，他明白靈活的工作模式是適用於Airbnb的，並設計出一種可在任何地方生活和工作方式的新政策。

布萊恩切斯基提到，新政策下員工可自行決定最高工作效率的地方，可以在自己國家任何地方工作，而薪金方面從6月開始將按國家或地區為工資和股權，設置單一薪酬等級。另外，為達到靈活地在世界各地旅行和工作，從9月起員工可在170多個國家或地區生活和工作，每年最多可在每個地點工作90天。

除此之外，由於Airbnb認為聚在一起進行聯繫和協作對其公司運作非常重要，故此將會定期舉行團隊聚會、場外活動和社交活動。

責任編輯：區祖飛

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